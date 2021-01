Han gjorde det garanteret i bedste mening, men Chelsea-stjernen Thiago Silva risikerer en straf for sin gode gerning.

En svedig fodboldtrøje må man nemlig ikke dele ud til tilfældige mennesker i de her pandemi-tider. Det har Premier League-ledelsen for nylig indskærpet, men det var lige, hvad Thiago Silva gjorde efter Premier League-kampen lørdag aften mod Fulham.

Chelsea fik en vigtig 1-0-sejr på udebanen, og det var den brasilianske forsvarer så glad for, at han fandt en af de få, der overværede kampen på det eller tilskuerløse Craven Cottage: En arbejder på et stillads.

Og fluks tog forsvarsstjernen sin blå spillertrøje af og kastede den op til arbejdsmanden, som passede sin renoverings-tjans på et stillads i hjørnet af det gamle stadion i London (se billederne herunder). Nu risikerer Silva en straf for at bryde med corona-reglerne.

Foto: JOHN WALTON
Foto: John Walton / POOL
Foto: John Walton / POOL

Premier League er under hårdt pres som følge af corona-pendemien, som har ramt England meget slemt, hvilket også er gået ud over fodboldklubberne, som har haft adskillige virustilfælde.

Derudover er en række fodboldstjerner kommet i søgelyset for at have overtrådt forskellige corona-restriktioner både i privatlivet og i forbindelse med fodboldkampe.

Det har fået Premier League-ledelsen til at indskærpe og indføre en række regler. Eksempelvis er det nu forbudt for en spiller at bytte spillertrøje med en modstander eller give sin trøje væk på grund af risiko for smittefare. Det er det, Thiago Silva kan få en straf for. Det vides endnu ikke om det bliver tilfældet.

Spillerne opfordres også til at undgår at juble med krammere, 'highfives', andre former for klap i hænderne.