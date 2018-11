Brok, ballade og regelbrud.

Cristiano Ronaldo var alt andet end tilfreds, da Uefas dopingkontrollanter kom på uanmeldt besøg på Real Madrid træningsanlæg i februar sidste år, hvilket resulterede i kaos.

Det skriver VG, som er en del af det internationale netværk af medier, som har fået adgang til den store bunke hemmelige dokumenter i den seneste Football Leaks-læk, som giver et indblik i, hvad der foregår bag facaden i den internationale fodboldverden.

Ronaldo klagede over, at det ‘altid var ham, som blev testet’, da de to dopingkontrollanter kom på uanmeldt besøg. Og hans utilredshed blev kun værre, da dopingkontrollanterne skulle bruge to forsøg for at finde en vene, de kunne trække blod fra. Ifølge reglerne må de dog gerne bruge op til tre forsøg.

Herefter skabte det ‘ballade’, da medlemmer af Real Madrid-staben kom til og blandede sig. Klubbens egne læger tog deres egne blodprøver af Ronaldo og holdkammeraten Toni Kroos, som også var udvalgt til at afgive dopingprøve.

Dette er ifølge VG i strid med dopingkontrol-reglerne:

»En fodboldklub skal sikre, at dopingkontrollanter kan udføre deres arbejde helt uafhængigt og uden indblanding. Spillere skal heller ikke kunne påvirke, hvem der foretager en blodprøve,« skriver avisen.

Dopingkontrollanterne turde dog, ifølge en rapport fra Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, ikke sige fra på grund af den store polemik, som Ronaldo og Real Madrid-staben havde skabt.

Uefa bad efterfølgende om at få en redegørelse fra Real Madrid. Klubdirektør Jose Angel Sanchez svarede, ifølge VG, at han mente, at de to dopingkontrollanter havde været ‘uprofessionelle’, og at Ronaldo havde klaget på en respektfuld måde.

Episoden har ingen konsekvenser fået for Real Madrid. Det samme er tilfældet i sagen om Sergio Ramos, som også er kommet frem ved hjælp af Football Leaks.

Her fremgår det, ifølge Politiken, at Real Madrid-stjernen afleverede en positiv dopingprøve efter Champions League-finalen i 2017. Der er ifølge Football Leaks-dokumenterne tale om stoffet dexamethason, som er på listen over forbudte substanser hos Det Internationale Antidopingagentur Wada.

Sergio Ramos undgik alligevel straf, blandt andet fordi holdlægen efterfølgende påtog sig hele skylden for fejlen, skriver Politiken.