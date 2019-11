Episoden fandt sted under en fodboldkamp i den tredjebedste engelske række mellem Tranmere og Wycombe søndag.

En mand er blevet anholdt for homofobiske tilråb under en fodboldkamp i den tredjebedste engelske række, League One, mellem Tranmere Rovers FC og Wycombe Wanderers FC søndag.

Det skriver hjemmeholdet, Tranmere, på sin hjemmeside.

- Vi er meget skuffede over at erfare, at der var homofobiske kommentarer under kampen mod Wycombe Wanderers. Klubben tager det meget alvorligt med en nultolerance over for den slags.

- Som konsekvens er en tilhænger blevet anholdt, og sagen er blevet overdraget til politiet, skriver klubben, der har hjemmebane i en forstad til byen Birkenhead tæt ved Liverpool.

Det var Wycombes målmand, Ryan Allsop, der anmeldte episoden til dommeren i pausen mellem de to halvlege.

Wycombe-manager Gareth Ainsworth roser keeperen for at tage hånd om situationen.

- Uanset om det er racisme eller homofobi, lige meget hvad det er, skal vi udrydde det.

- Jeg anerkender Ryan Allsop for at være modig nok til at stille sig frem og anmelde episoden, og jeg vil støtte ham, siger manageren ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det Engelske Fodboldforbund (FA) er ifølge AFP også blevet gjort opmærksom på episoden og vil vente på dommerens referat fra kampen samt indsamle oplysninger fra de forskellige parter, inden det afgør, hvad der skal ske i sagen.

Kampen endte med en 2-0-sejr til Wycombe, der dermed topper League One med 36 point efter 17 kampe.

