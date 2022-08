Lyt til artiklen

Manchester United har haft alt andet end en drømmestart på Premier League, hvor det er blevet til to nederlag ud af to mulige.

Efter det pinlige 0-4-nederlag til Brentford lørdag har Manchester United-manager, Erik ten Hag, nu besluttet at inddrage spillernes fridag. Det skriver det britiske medie BBC.

Storklubben har vundet hele 20 mesterskaber. Det seneste var i 2013.

Hollandske ten Hag skal på kort tid skabe store forbedringer på holdet. Stjernetræneren ønsker, at spillerne tager ansvar og er modige, når de er i boldbesiddelse. Og det er netop dette, som ifølge det britiske medie er årsagen til, at hollænderen har inddraget spillernes fridag søndag.

Frustrationen var tydelig hos den hollandske United-træner, Erik ten Hag, under kampen mod Brentford lørdag. Foto: JOHN SIBLEY Vis mere Frustrationen var tydelig hos den hollandske United-træner, Erik ten Hag, under kampen mod Brentford lørdag. Foto: JOHN SIBLEY

Ifølge britiske medier krævede Erik ten Hag under dagens ekstra træning, at spillerne skulle løbe 13,8 kilometer, fordi spillerne fra Brentford sammenlagt løb 13,8 kilometer længere end Uniteds udvalgte.

Tilbage i juli købte Manchester United Christian Eriksen, der i sidste sæson spillede for Brentford.

Under mareridtskampen mod Brentford fandt de medrejsende United-fans banner et frem, som kritiserede klubbens ejere, den amerikanske Glazer-familie, med teksten 'Time 2 go – Glazers out'. The Red Devils' fans er langt fra tilfredse med situationen og har på Twitter startet et hashtag med navnet: #EmptyOldTrafford.

Manchester United skal i næste runde møde ærkerivalerne fra Liverpool på Old Trafford. Det giver den hollandske træner otte dage til at forbedre niveauet. Og han har tydeligvis tænkt sig at udnytte hvert et sekund.