Brentford ryger ud af den engelske ligacup efter et nederlag til Gillingham fra fjerdebedste række.

Danskerklubben røg ud efter straffesparkskonkurrence til Gillingham fra fjerdebedste række.

Det var den VM-nyudtaget Mikkel Damsgaard, der brændte Brentfords sidste forsøg.

Begge hold scorede i første omgang på samtlige fem forsøg. Gillingham scorede også på deres sjette.

Men så gik den ikke mere for Brentford, hvorfor straffesparkskonkurrence endte 6-5 til Gillingham.

Kampen startede ellers perfekt for Damsgaard og Brentford.

Efter blot et par minutter stod der 1-0. Damsgaard var løbet i dybden og tog elegant en høj bold ned på kanten af feltet. Danskeren sendte hurtigt kuglen videre til Ivan Toney, der efter Damsgaards tværaflevering kunne sparke den i et tomt mål.

Det var danskerens første assist for Brentford, som Damsgaard skiftede til i sommer. Offensivspilleren har stadig sit første mål til gode i det engelske.

Med et kvarter tilbage af den ordinære spilletid lykkedes det så Gillingham at få udlignet. Kampen gik derefter direkte over i en straffesparkskonkurrence.

Efter nul afbrændere i de første ni forsøg var Mathias Jensen tvunget til at score for at holde konkurrencen i live. Det gjorde han, men efterfølgende måtte Jensen se Mikkel Damsgaard misse med et skud på overliggeren, så Brentford røg ud.

Bournemouth spillede også 16.-delsfinale i ligacuppen tirsdag aften. Championship-klubben havde besøg af Everton, og Bournemouth fik Premier League-klubben til at ligne et hold fra en lavere række.

Det blev således til en 4-1-sejr til Bournemouth, der ikke havde Philip Billing i truppen. Midtbanespilleren har længe vist gode takter i Bournemouth og menes at være i spil til en VM-udtagelse.

Men tirsdag fik han altså ikke mulighed for at overbevise Kasper Hjulmand. Emiliano Marcondes kom til gengæld i fokus. Han blev skiftet ind midt i anden halvleg og scorede cirka ti minutter senere til 3-1.

En returbold tæt på mål endte lige i fødderne på Marcondes, der dermed nemt kunne score.

Jannik Vestergaard kæmper også for at komme med til VM. Midtstopperen fik tirsdag for en sjælden gangs skyld en smule spilletid for Leicester, da holdet i Carabao Cup vandt 3-0 over Newport fra League Two.

Vestergaard blev skiftet ind med cirka et kvarter tilbage for Leicester, der havde Daniel Iversen på mål.