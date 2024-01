Frederik Winther vil igen kunne se frem til at få spillet fodbold på højeste plan.

B.T. kan afsløre, at den danske midterforsvarer bliver udlejet til den portugisiske klub Estoril i resten af sæsonen.

Ifølge B.T.s oplysninger er skiftet fra Augsburg så godt som gået igennem, og der mangler bare små formaliteter.

Estoril ligger tæt på nedrykningsstregen i den bedste række i Portugal og kunne godt bruge noget forsvarsforstærkning.

Frederik Winther skal i det næste halve år spille fodbold i den bedste portugisiske række. Foto: Frank Hoermann/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Frederik Winther skal i det næste halve år spille fodbold i den bedste portugisiske række. Foto: Frank Hoermann/AP/Ritzau Scanpix

23-årige Frederik Winther har ikke fået spilletid i Bundesligaen, så et skifte ligger lige for.

På samme tid for et år siden var den tidligere Lyngby-spiller også på udleje, da han kom til Brøndby og spillede i et halvt år.

Det blev til 15 optrædener for de blågule fra Vestegnen, inden han tog tilbage til Bundesliga-holdet, der styres af den danske cheftræner Jess Thorup, som også har en dansk assistent i form af Jacob Friis.

Når det halve år er gået i portugisisk fodbold for Frederik Winther, skal han tilbage til Augsburg, som har kontrakt med ham frem til sommeren 2025.