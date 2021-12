Hvorfor får de ikke bare det andet stik?

Her er der tale om de Premier League-spillere, som tilsyneladende ikke orker at blive dobbeltvaccineret, og som dermed risikerer at stikke en kæp i hjulet på den store industri, turneringen er.

Og så går der nok heller ikke ret lang tid, før vi ser en tidligere Brøndby-spiller på landsholdet, for med den form, han viser nede i Tyskland, så banker han i den grad på til en plads blandt Hjulmands 11 bedste.

Det er emnerne i denne uges udgave af Bruuns barometer, som du får lige her:

Uvaccinerede Premier League-spillere

Jeg troede ikke mine egne øjne, da jeg så tal for, hvor mange (eller hvor FÅ!) spillere i Premier League der er vaccineret mod covid-19. Ifølge den engelske tv-station ITV var der for få dage siden blot 68 procent af spillerne, der var blevet dobbeltvaccineret. Jamen, så tror da fanden, havde jeg nær skrevet.

I øjeblikket kæmper netop Premier League en fortvivlet kamp for at holde deres industri i gang, og hvis ikke spillerne med deres millionlønninger skulle bakke op, hvem skulle så?

Jeg kan sagtens følge Jürgen Klopp, der lakonisk konstaterer, at Liverpool for fremtiden kun vil skrive kontrakt med vaccinerede spillere. For som han siger: Vi kan ikke håndtere de uvaccinerede. Risikoen er simpelthen for stor.

Lindstrøms lækkerier

Før vi ser os om, kan Jesper Lindstrøm være fast inventar på A-landsholdet. For mens spillere som Mikkel Damsgaard og Andreas Skov Olsen har haft hver sin forfejlede efterårssæson, så stormer Lindstrøm frem i sin tyske klub Eintracht Frankfurt, senest med sejrsmålet til 1-0 mod Mainz.

Præcis det mål var vigtigere end mange tror, for Mainz er Frankfurts lokale rivaler!

Den tidligere Brøndby-darling scorede også vitale mål for flyvende Frankfurt i de foregående kampe mod Borussia Mönchengladbach og Bayer Leverkusen, og han slutter hermed fodboldåret 2021 som den mest formstærke af samtlige danske spillere i udlandet.