Den populære tv-serie 'Criminal Minds' lakker mod enden.

Criminal Minds er en af de længere serier med hele 14 sæsoner.

Serien vender dog tilbage inden da med en 15. sæson bestående af ti afsnit, som i øjeblikket er i gang med at blive filmet. Det oplyser tv-selskabet CBS.

Criminal Minds-stjernen Joe Mantegna, som spiller rollen 'David Rossi', er ikke at finde på cast-listen til den kommende sæson.

Efter at have medvirket i intet mindre end 325 afsnit stopper han sin medvirken i serien.

»Det er indbegrebet af et CBS-hit. Vi er så stolte over serien,« siger Amy Reisenbach, chef for CBS' tv-serier.

»Den viser, at vi godt kan lade gode tv-serier af god kvalitet. Den har ikke kun været populær på tv, men også online og internationalt.«

Serien har især også haft stor succes på Netflix.

Beslutningen om, at Criminal Minds skal afsluttes, blev taget i efteråret 2018.

»Vi har givet Erica Messer (instruktøren, red.) tid til at skrive den afsluttende sæson, der skal hylde karaktererne og seriens fans. Vi mener, ti afsnit føles som det rigtige for os, for at kunne give Erica Messer nok episoder til at kunne afslutte serien på den måde, hun vil have det,« siger Amy Reisenbach.

I den kommende sæson, bliver det blandt andet afsløret, at man vil få et glædeligt gensyn med nogle kendte ansigter fra de tidligere sæsoner.

»Nogle af de 'onde' karakterer, man kender rigtig godt fra de tidligere sæsoner, kommer man til at se igen i den kommende sæson. Men jeg vil ikke sige for meget, hvis det nu ikke kommer til at lykkedes i forhold til castingerne,« siger Erica Messer ifølge mediet Deadline.com.