Fans af ‘Stranger Things’ må vente tålmodigt på femte og sidste sæson af Netflix-serien.

Egentlig skulle optagelserne været gået i gang i løbet af de kommende uger, men en storstilet strejke blandt forfattere i Hollywood har forsinket optagelserne, skriver Deadline.

På Twitter beskriver seriens bagmænd, Matt og Ross Duffer, situationen sådan her:

'Skrivearbejdet stopper ikke, fordi optagelserne går i gang. Vi glæder os til at begynde arbejdet med vores fantastiske cast og crew, men det er ikke muligt under denne strejke. Vi håber, der kommer en fair aftale snart, så vi alle kan komme tilbage på arbejde. Indtil da – over and out'.

Forfatterparret Ross og Matt Duffer, der står bag 'Stranger Things'. Foto Mario Anzuoni Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Forfatterparret Ross og Matt Duffer, der står bag 'Stranger Things'. Foto Mario Anzuoni Foto: MARIO ANZUONI

'Stranger Things', der foregår i 1980erne i Indiana i USA, handler om en gruppe unge, der er vidner til overnaturlige kræfter og hemmelige regeringsbedrifter. Alt imens de søger efter svar, optrævles en række ekstraordinære mysterier.

Da sæson fire sidste år fik premiere, tog serien førstepladsen i top 10 i 83 ud af de 93 lande.

Ifølge forfatternes fagforening handler strejken om, at forfatternes lønninger stagnerer, mens streamingtjenesterne tjener kassen på deres arbejde.

For eksempel slog 'Stranger Things' seertalsrekord og havde den bedste premiereweekend for en engelsksproget serie i streamingtjenestens historie nogensinde, da fjerde sæson fik premiere.

Hollywoods forfattere strejker. Det betyder, at talkshows og tv-serier er gået i sort eller må udskydes. Foto Frederic J. BROWN. Foto: FREDERIC J. BROWN Vis mere Hollywoods forfattere strejker. Det betyder, at talkshows og tv-serier er gået i sort eller må udskydes. Foto Frederic J. BROWN. Foto: FREDERIC J. BROWN

Sidst, de amerikanske filmforfatterne strejkede, var i 2007-2008. Dengang varede strejken over 100 dage, skriver Soundvenue.

Optagelserne til den afsluttende sæson er udsat på ubestemt tid, men 'Stranger Things' ventes stadig at kunne få premiere på Netflix i 2024.

Anderledes ser det ud for de daglige tv-produktioner som for eksempel talkshowene 'Saturday Night Live', 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' og 'The Late Show With Stephen Colbert' der alle er mørklagt, mens strejken står på.