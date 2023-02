Lyt til artiklen

En særdeles omdiskuteret dokumentar om Saxo Bank og dens grundlæggere Lars Sejr og Kim Fournais ser nu endelig dagens lys efter flere omgange polemik og en af hovedpersonernes ønske om at trække udtalelser tilbage.

I dokumentaren 'Saxo Bank bag facaden' har TV 2 talt med mere end 20 kilder for at stille skarpt på russiske kunder, en kasinolignende forretningsmodel og danmarkshistoriens dengang største bøde for brud på hvidvaskreglerne.

Bankens to stiftere er imidlertid dybt uenige om, hvad der er sket, og hvordan banken har tjent sine milliarder, lyder det i en pressemeddelelse fra TV 2.

Og netop dette er grunden til, at tv-stationen i første omgang måtte udskyde dokumentaren efter klager om 'adskillige åbenlyse faktuelle fejl, misvisende forhold og udokumenterede påstande'.

Medstifter og tidligere direktør i Saxo Bank Lars Seier Christensen. Foto: Emil Gerner/TV 2 Vis mere Medstifter og tidligere direktør i Saxo Bank Lars Seier Christensen. Foto: Emil Gerner/TV 2

I november blev den så udskudt igen, da man var 'kommet i besiddelse af nye oplysninger, som skal undersøges nærmere'.

Ifølge en tidligere programomtale af dokumentarserien skulle den have afsløret, hvordan Lars Seier Christensen og Kim Fournais har tjent kæmpe formuer på mistænkelige handler med russiske kunder. Den blev siden ændret af TV 2, så 'Rusland' ikke længere fremgik.

Men det er ikke det eneste kontroversielle ved dokumentaren. Ifølge TV 2 har Kim Fournais nemlig siden ønsket at trække udtalelser tilbage om, hvor bankens kunder kom fra og hvad det har betydet for banken. Ifølge stifteren fordi han havde husket forkert.

»Russiske kunder har været en grundkomponent,« siger Kim Fournais i dokumentaren, hvor han åbent fortæller om, hvordan Saxo Bank blev bygget op.

Medstifter og nuværende adm. direktør i Saxo Bank, Kim Fournais. Foto: Kristian Friis/TV 2 Vis mere Medstifter og nuværende adm. direktør i Saxo Bank, Kim Fournais. Foto: Kristian Friis/TV 2

Ifølge hans kompagnon er dette dog noget 'værre vrøvl'. Og nu er Kim Fournais da også kommet frem til, at der er tale om 'en fejlerindring'.

Hos TV 2 ønsker man dog ikke at imødekomme Kim Fournais ønske om at fjerne passagerne.

Begrundelsen lyder, at han har været direktør i banken i 30 år. Han er blevet interviewet ad tre omgange i flere timer over en periode på fem måneder, og han er inden hvert interview både skriftligt og på møderne blevet præsenteret for de overordnede emner.

»Dokumentaren er blevet til efter helt sædvanlig praksis for undersøgende journalistik. Den bygger på udsagn fra en lang række relevante kilder, som vi har forholdt os kritisk til. Samtidig har Saxo Bank gennem hele forløbet haft mulighed for at medvirke, at komme til orde og korrigere eventuelle faktuelle fejl eller misforståelser,« lyder det fra TV 2-redaktør Lasse Bjerre.

»Det er værd at bemærke, at det er bankens to stiftere, Lars Seier Christensen og Kim Fournais, der får mest taletid i dokumentaren. Det mest usædvanlige i processen har været, at Saxo Bank et halvt år efter interviewene er foretaget, meddeler TV 2, at Kim Fournais ønsker at trække sine udtalelser tilbage, fordi der skulle være tale om 'en fejlerindring'.«

'Saxo Bank bag facaden' kan ses på TV 2 og TV 2 Play fra 26. februar.