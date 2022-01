»Jeg havde regnet med, at det nok ville blive modtaget lidt skævt,« fortæller Lotte Knudsen med et grin.

Til daglig er hun journalist på ugebladet Her&Nu, der blandt andet skriver om 'X Factor'.

Derfor kiggede Thomas Blachman og co. en ekstra gang, da hun til årets sidste 'X Factor-audition pludselig stillede op, ikke som journalist, men som helt almindelig deltager.

»Sjovt, at skæbnens ironi er, at vi nu skal rekruttere Her&Nu og alle de blade. At det er der, talenterne findes i fremtiden,« lød det blandt andet fra en overrasket Thomas Blachman, da de sendte hende videre.

Lotte fortæller til B.T., at hun havde overvejet ikke at sige, at hun var journalist, men tænkte så, at det var lige meget og egentlig bare sjovt.

»Jeg er jo glad for mit arbejde, så selvom det kunne give en negativ reaktion, var det ikke noget, der gik mig på,« fortæller Lotte og tilføjer:

»Det var jo generelt grænseoverskridende at skulle ind og synge foran dem, så jeg tænkte ikke så meget over, at jeg også er journalist. Det var kun sjovt at prøve at stå på 'den anden side',« fortæller hun.

Lotte, der er 26 år og bor i København, fortæller, at hun sidste år meldte sig til 'X Factor' af flere grunde.

Hun har sunget hele livet, og inden hun kom ind på journalistuddannelsen, havde hun i en årrække kontrakt med et managementselskab, hvilket betød, at hun i den periode ikke måtte stille op i 'X Factor'.

Journalistuddannelsen tog imidlertid mere og mere af hendes tid, så da hun sidste år til sidst opsagde sin kontrakt, var hun fri til at melde sig til 'X Factor'.

»Jeg tænkte, det kunne være en fed oplevelse, og så tror jeg altid, at jeg har kunnet lide begge sider af underholdningsbranchen,« fortæller Lotte, der afviser, at hun i virkeligheden stillede op for at kunne dække 'X Factor' undercover.

»Slet ikke. Da jeg meldte mig til, fortalte jeg det faktisk slet ikke til mit arbejde.«

Hun forklarer, at hun faktisk syntes, det var mærkeligt at sige til kollegaerne, når 'X Factor' netop er et program, de skriver om, men da hun gik videre fra sin audition og kunne se, at der var chance for at dukke op på tv, var der ingen vej tilbage.

»Og alle var jo bare så søde. Min chef sagde, at jeg selvfølgelig skulle være med i 'X Factor',« fortæller Lotte og tilføjer, at de aftalte, at hun derfor ikke dækkede efterårets 'X Factor'-pressemøder.

Lotte må endnu ikke afsløre, hvor langt hun kommer i årets udgave af 'X Factor', men hun fortæller, at det generelt set har været sjovt og lærerigt for en gangs skyld at være den, der svarer på spørgsmålene.

Derudover tror hun ikke, oplevelsen kommer til at ændre hendes måde at arbejde på som journalist.

»Jeg synes altid, jeg møder folk med respekt, og føler selv, jeg er en sød journalist, der sagtens kan forholde mig kritisk, men altid gør det med et glimt i øjet,« fortæller hun og tilføjer:

»Men hvis jeg stiller folk et spørgsmål, og de svarer helt skævt, kan jeg måske nu bedre forholde mig til, at de jo heller ikke var forberedt på spørgsmålet.«