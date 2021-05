Mads Mikkelsens nye Hollywood-basker 'Chaos Walking', der i denne uge skal få danskerne tilbage i biografen, har været omgærdet af kaos i kulissen og dårligt billetsalg i USA.

Selvom filmen, der er baseret på en populær ungdomsbog og har 'Spider-Man'-stjernen Tom Holland og Daisy Ridley fra de seneste 'Star Wars'-film i hovedrollerne, så har den ikke kunnet leve op til de høje forventninger, og den står lige nu til at givet et stort millionunderskud på verdensplan.

Coronakrise og nedlukkede biografer er formentlig kun en del af forklaringen.

Tilbage i 2011 købte filmselskabet Lionsgate rettighederne til Patrick Ness' trilogi, der med sit postapokalyptiske tema kunne ride med på bølgen af succesfulde filmatiseringer af ungdomsromaner som 'Hunger Games'- og 'Twillight'-serierne.

Hvad handler filmen om? 'Chaos Walking' foregår i en ikke alt for fjern fremtid, hvor der ingen kvinder er, og hvor alle mænd er ramt af 'støjen', der blotter deres tanker for omverdenen. En dag nødlander pigen Viola (Daisy Ridley) på planeten og drengen Todd (Tom Holland) må nu hjælpe hende med at overleve.

Der blev løbende meldt ud om udskiftning af manuskriptforfattere og instruktører, før de i 2017 havde skuespillerne på plads – heriblandt Mads Mikkelsen som filmens skurk – og man begyndte herefter optagelserne i Canada.

Så gik der noget galt.

I april 2018 skrev The Hollywood Reporter, at der pludselig skulle tages nogle scener om, og at det var noget af en udfordring, da skuespillerne i mellemtiden havde fået travlt med andre film.

Premieren blev udskudt, og i 2019 forklarede interne kilder til Wall Street Journal, at forsinkelsen skyldtes, at filmen havde klaret sig dårligt ved de første testvisninger.

Mads Mikkelsen i 'Chaos Walking'. Foto: Nordisk Film / Pressefoto Vis mere Mads Mikkelsen i 'Chaos Walking'. Foto: Nordisk Film / Pressefoto

Så væltede coronakrisen filmbranchen og satte alt på standby, før 'Chaos Walking' langt om længe kunne få verdenspremiere først i Sydkorea i februar og dernæst i USA 5. marts, hvor den som nævnt har haft svært ved at tjene sig ind.

Filmen har et budget på 100 millioner dollar – cirka 667 millioner kroner – og har angiveligt indtil videre kun indtjent lidt over 20 millioner dollar.

Anmelderne har heller ikke været begejstrede.

Herhjemme har filmmagasinet Ekko blandt andet givet 'Chaos Walking' to ud af seks stjerner. De roser Mads Mikkelsen og de visuelle effekter, men kalder derudover filmen for 'ujævn' og 'kedelig'.

Tom Holland og Daisy Ridley. Foto: Nordisk Film / Pressefoto Vis mere Tom Holland og Daisy Ridley. Foto: Nordisk Film / Pressefoto

Frederik Honoré, der er marketingmanager i Nordisk Film Distribution, er dog fortrøstningsfuld.

Han medgiver, at den har haft en omtumlet tilværelse i USA, men tilføjer, at coronakrisen som bekendt spiller ind i forhold til billetsalg, og at filmen derudover gør, hvad den skal.

»Filmen er super underholdende, og jeg tror, at den her i åbningsweekenden kommer til at følge lige efter 'Retfærdighedens ryttere' og 'Lille sommerfugl' billetsalgsmæssigt,« siger Frederik Honoré.

Han påpeger, at filmen er rettet mod unge i aldersgruppen 15-25 år, og derfor har de i Danmark først og fremmest markedsført den via sociale medier.

Mads Mikkelsen i 'Chaos Walking'. Vis mere Mads Mikkelsen i 'Chaos Walking'.

»Målgruppen læser slet ikke 'gamle' medier, så det er der, vi har lagt vores kræfter,« siger han.

Hos Nordisk Film har de også tænkt, at Mads Mikkelsen på det seneste har været meget eksponeret med deres to danske film 'Druk' og 'Retfærdighedens ryttere', og da der samtidig var usikkerhed omkring 'Chaos Walkings' premiere, har de ikke bedt Mads Mikkelsen om at stille op til interviews i denne omgang.

»Det er lang tid siden, at der har været en stor amerikansk tjubang-film til den målgruppe, så vi har hele tiden villet have 'Chaos Walking' som en del af biografernes genåbning,« siger Frederik Honoré.

Frederik Honoré er derudover heller ikke ked af, at maj er startet med masser af regnvejr.

»Det er jo det mest perfekte biografvejr. Jeg håber, det holder til i morgen, haha.«

Mads Mikkelsens management er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.