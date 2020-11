Skal vi synge »risengrød, smask, smask, smask... der gør næsen rød«, eller skal vi danse 'en little støvledans' til jul i år? Ja, vi skal begge dele.

Julekalender-fans vil formentlig kunne genkende ovenstående referencer, som stammer fra henholdsvis 'Nissebanden' og 'The Julekalender'.

Begge er blandt de mange tv-julekalendere, der rammer årets tv-skærme anno 2020. Foruden de to bliver der også plads til flere gengangere, mens en enkelt, nyproduceret julekalender også rammer skærmen.

Herunder giver vi dig en samlet guide til årets tv-julekalendere.

Flemming Jensen kan igen i år ses som Lunte i 'Nissebanden'. Foto: Maria Hedegaard

Den nyproducerede julekalender bliver vist på DR i form af 'Julefeber'. En julekalender, hvis handling udspiller sig i København. Søskendeparret Bjørn og Gro bliver sammen med deres far smidt ud af deres lejlighed.

I al hemmelighed flytter de ind på loftet af Det Kongelige Teater, hvor mystiske og – måske – uforklarlige hændelser udspiller sig.

Faktisk var det tæt på, at julekalenderen aldrig var blevet en realitet på grund af corona. Det kan du læse mere om HER.

Julekalenderen bliver vist hver aften klokken 19.30 frem mod 24. december på DR1.

Silas Cornelius Van, Maria Szigethy, Selma Sol í Dali, Joachim Fjelstrup, Bodil Jørgensen og Peter Frödin under fotografering af skuespillerne til DR's julekalender 'Julefeber', på Det Kongelige Teaters kroneloft (hvor store dele af julekalenderen er optaget), onsdag den 4. november 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen

Netop klokken 19.30 er der rig mulighed for at blive overdrysset med jul på andre DR-platforme.

På Ramasjang vises klassikeren 'Nissebanden' fra 1984 – i øvrigt for femte gang. Og ja, Ramasjang er en børnekanal, men lige i december er den også for voksne.

Det er formentlig de færreste, som ikke har stiftet bekendtskab med Lunte, Hr. Mortensen, Skipper, Gemyse og Pil i deres fælles jagt på julemandens gode humør.

'Nissebanden' sendes hver dag klokken 17 mellem 1. og 24. december.

Hos mediehuset med base i Odense er der udelukkende tale om gengangere på tv-skærmen.

I bedste sendetid – klokken 20 – bliver 'Juleønsket' fra 2015 vist for første gang sidens dens debut. Her følger vi Julie, der ønsker at holde jul med sin familie.

Ønsket bliver dog udfordret af en dæmon, hvis fløjten spøger i julemåneden.

Når vi snakker jul og TV 2, kommer vi sjældent uden om Pyrus og arkivnissen Gyldengrød. Det gør vi heller ikke i år.

Pyrus, Gyldengråd og Freja. Foto: TV2

Sammen med Freja, Bertramsen og frk. Brahe skal de finde julen, som er forsvundet fra historiebøgerne takket være Pyrus. Om de finder julen kan man finde ud af på TV 2 fra klokken 16 i lågekalenderdagene, når 'Alletiders Jul' bliver vist.

Ved vejs ende mangler vi lige at runde den sidste julekalender i svinget. Selvfølgelig den legendariske 'The Julekalender'.

Ord og beskrivelser om julekalenderen fra 1991 er næsten overflødige, hvilket julekalenderens 12 genudsendelser siger alt om.

Ikke desto mindre er det spændende at gense, om Hansi, Günther og Fritz får bugt med nåseren Benny. Og ikke mindst om Gertrud finder den store kasse med julepynt, og om hun får en foodprocessor af Oluf.

Gertrud, Oluf og Benny. Foto: Steen Linde/TV 2

'The Julekalender' bliver sendt på TV 2 Charlie klokken 20.30.

Derudover viser TV 2 også 'Natholdets julekalender' på TV 2 Zulu samt en ny adventskalender i fire afsnit med Peter Frodin i rollen som Grethe i 'Grethes Jul'. Den bliver ifølge juleweb sendt hver mandag klokken 20.30.