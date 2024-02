I årets tredje auditionprogram luftede Thomas Blachman pludselig tanken overfor sine meddommere, at det her kunne blive hans sidste sæson i 'X Factor'.

Da B.T. møder den rutinerede dommer på et pressemøde forud årets første 'X Factor'-liveshow, forklarer han:

»Det er noget, jeg siger for at teste TV2. Jeg siger jo ufattelig mange - også både begavet og sjove ting - som bliver klippet ud. Så siger jeg selvfølgelig også sådan en ting, fordi hvis det i sidste ende er det, der kommer med og måske ikke så meget det andet, så ønsker de måske at udfase mig? Hvem ved.«

Han fortsætter:

Thomas Blachman til pressemøde i X Factor-studiet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Thomas Blachman til pressemøde i X Factor-studiet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Men i bund og grund gør jeg det også, for at mine kollegaer skal puste mig en lille smule op igennem chokket.«

Du vil gerne have de siger: 'Neeej, Thomas hold nu op med at sige sådan noget?'

»Præcis. Det er jo ligesom at tilrettelægge samtalen, så alle superlativerne vælter ned.«

Den 60-årige 'X Factor'-dommer tilføjer:

»Nej, ved du hvad. Jeg tænkte ikke over, at jeg sagde det. Det er noget, jeg har sagt før og er ikke en del af en lønforhandling, det er bare en del at tale frit fra laveren.«

Det er jo en naturlig tanke, når du har lavet det siden starten?

»Jeg ved sgu ikke, hvorfor de tager det med. Måske vil de gerne have, jeg skrider? Det må de jo så bare sige til mig.«

Går du selv med pensionisttanker?

X Factor-holdet 2024: Simon Kvamm, Oh Land, Maria Fantino og Thomas Blachman. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere X Factor-holdet 2024: Simon Kvamm, Oh Land, Maria Fantino og Thomas Blachman. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Pensionist bliver jeg aldrig. Og nej, på alle mulige måder, holder jeg virkelig meget af at lave det her. Det gør jeg sgu. Især den her fase med musikken (Liveshows, red.). Så det vil jeg savne, hvis jeg ikke gjorde det.«

Thomas Blachman fortsætter:

»Jeg synes, programmet har lagt sig et sted, hvor det er blevet mere end et musikprogram. Det er kulturhistorie. Det har kørt, og folk ser det i hobetal, og jeg føler mig dybt forbundet til seerne og føler også et ansvar.«

Han vender tilbage til kommentaren om at stoppe:

»Jeg spiller jo ikke diva der, men jeg har måske lidt af det i mig alligevel.«

Så det var mest for at få lidt ros af de andre dommere?

»Forståeligt nok vil jeg mene. Folk skal jo for honorere hinanden hele tiden.«

B.T. har spurgt TV2, om de gerne vil have, Thomas Blachman stopper.

Her lyder det i en mail fra TV2s underholdningschef Dorte Borregaard:

»Vi udtaler os aldrig om fremtidige sæsoner. Det eneste jeg kan sige for nuværende er, at vi er glade for Blachman og synes, han yder en fremragende indsats i 'X Factor'.«