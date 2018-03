Den enorme amerikanske nethandelsvirksomhed Amazon gør snart sit indtog i Danmark, og det kan ifølge detailekspert få fatale følger for mange virksomheder i landet.

Der har længe været rygter om, at Amazon ville åbne op i Danmark, og senest har den svenske avis Dagens Industri talt med flere eksperter, der kan afsløre, at Amazon er i gang med at rekruttere svenske medarbejder til en svensk lancering, og at de sandsynligvis også vil åbne op i Danmark og Finland på samme tidspunkt.

Det er altså et spørgsmål om tid, før Amazon lanceres i Danmark, og når det sker, skal mange danske butikker ryste i bukserne - hvad enten det er fysiske eller netbutikker. Det fortæller detailekspert Bruno Christensen:

»Konvekvensen vil være, at hovedparten af mindre- og mellemstore virksomheder vil blive slugt og må lukke, medmindre de har et meget specielt produkt. Og ellers må de vurdere, om de vil betale til Amazon for at sælge produkter derigennem, hvilket også er en mulighed,« fortæller Bruno Christensen til BT.

Hvis du aldrig har hørt om Amazon, så skal du glæde dig. Det er verdens andenstørste detailvirksomhed, der har et næsten uendeligt udbud af forskellige varer til særdeles lokkende priser. Mange danskere har handlet hos Amazon gennem tiderne, men har måttet vente på levering fra andre lande.

Faktisk var Amazon.com den webshop i hele 2016, som danskerne benyttede sig anden mest af. Det viser en undersøgelse fra Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH).

Men det ændrer sig altså snart:

»De vinder jo på tre væsentlige ting: lave priser, stort udvalg og hurtig levering. Nogle steder i USA leverer Amazon på få timer, og så eksperimenterer og innoverer de inden for alle områder. Så de lader ikke noget ligge. På den måde er det en kæmpe, kæmpe gigant, som vi får ind i landet,« siger Bruno Christensen.

For danskere, der allerede handler på Amazon, fortæller Bruno Christensen, at leveringen vil blive hurtigere, og at Amazon sandsynligvis vil lave aftaler med flere danske virksomheder om at sælge deres varer.

Amazon sælger både egne og andre producenters varer.