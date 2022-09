Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Jensens Bøfhus har vinket farvel sin direktør.

På det sociale medie LinkedIn meddeler Anders Nikolaisen sin afgang som administrerende direktør for restaurantkæden.

»Jeg forlader posten efter næsten fire super spændende og meget turbulente år. Jensens har på min vagt bevæget sig gennem økonomiske kriser, arbejdsmarkedskonflikter, pandemi og så videre,« lyder det.

Hvad der er årsag til udskiftningen på direktørposten, nævner Anders Nikolaisen ikke i sit opslag.

Kun at det er på tide at prøve noget nyt, og at han ikke har et nyt job på hånden.

»Nu åbner jeg et nyt kapitel i mit arbejdsliv. Intet er planlagt – men der er mange ønsker om udfordringer. Og der er plads til mange kaffemøder,« skriver han.

Anders Nikolaisen afgang kommer i kølvandet på en række turbulente år, hvor Jensens Bøfhus har kæmpet med blodrøde tal og lukket en lang række restauranter.

Det seneste regnskabsår for 2021 bød på et tungt underskud på 12,5 millioner kroner. Og året før var underskuddet på 13,7 millioner kroner.

Det har især været coronapandemien, som har fået bøfkæden til at bløde. Men måske er der lys forude.

I foråret skete der et magtskifte i Jensens Bøfhus ejerkreds, da tre særdeles pengestærke investorer gav kæden en kapitalindsprøjtning, som ifølge TV 2 Fyn beløber sig til 45 millioner kroner.

For pengene købte mangemilliardærerne Torben Østergaard Nielsen, Hans Carl Bøgh-Sørensen og Georg Gundersen sig til tre ud af seks bestyrelsesposter i Jensens Bøfhus.

»At vi i ejerkredsen styrker vores position i koncernen med bestyrelsesposter er et udtryk for en stærk tro på den fortsatte udvikling af Jensens Bøfhus og viser vores klare opbakning til både fremtiden for konceptet, vores ledelse samt vores mange dygtige medarbejdere,« lød det dengang i en pressemeddelelse i forbindelse med omstruktureringen af ejerskabet.

Den nye ledelse forventer, at der i 2022 igen kan skabes overskud.

Der er budgetteret med en omsætning på 505 millioner kroner og et overskud før skat på fem millioner kroner i 2022, fremgår det af regnskabet for 2021, som blev offentliggjort tilbage i juni.