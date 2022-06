Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den står på en ordentlig omgang bankekød til Jensens Bøfhus.

For familiestedet slås fortsat med et tungt millionunderskud.

Det fremgår af det nyligt offentliggjorte regnskab.

2021-regnskab viser nemlig et underskud på 12,5 millioner kroner i Jensen's Bøfhus A/S mod et minus på 13,7 millioner kroner året før.

Har du spist på Jensen Bøfhus indenfor den seneste måned?

Det har især været coronapandemien, som har sat en stopper for bøfstedet. Man var ellers godt i gang med at få vendt mange års underskud i 2021, men det lykkedes altså ikke.

Nu forventer ledelsen imidlertid dog, at der i 2022 kan skabes det længe ventede overskud.

I budgettet for det kommende regnskabsår regner man med en omsætning på 505 millioner kroner og et overskud før skat på fem millioner kroner i 2022. Og i det nye regnskabsår har ejerne skudt 45 millioner kroner ind i koncernen for at styrke arbejds- og egenkapitalen.

Tilbage i april meddelte Jensens Bøfhus, at man var klar til at genstarte den kendte kæde, som har fynsk hovedsæde. Det ville blandt andet ske med ny kapital, ny ejerstruktur, bæredygtighed, nye menuer og ny indretning af restauranten. Det oplyste koncernen i en pressemeddelelse. Størrelsen på kapitalindskuddet er ikke oplyst i pressemeddelelsen.

TV 2 Fyn skriver dog, at der er tale om 45 millioner kroner. Fremover udgøres det primære ejerskab af tre hovedaktionærer, som hver ejer 25 procent af virksomheden.

Selskabet vil bruge det økonomiske rygstød til at højne kundeoplevelsen af et besøg i Jensens Bøfhus.

»Kendskabet til Jensens Bøfhus er meget højt, men for at kunne tiltrække nye gæster skal Jensens Bøfhus udvikles og plejes,« hedder det.