Bøffer, sovs, kartoffelbåde og pengesedler.

Den populære restaurantkæde Jensens Bøfhus får nu flere penge at rutte med.

De flere penge skal blandt andet bruges til nye menuer og ny indretning af restauranten, oplyser koncernen bag Jensens Bøfhus i en pressemeddelelse.

Fremover udgøres det primære ejerskab af tre hovedaktionærer, som hver ejer 25 procent af virksomheden.

»At vi i ejerkredsen styrker vores position i koncernen med bestyrelsesposter, er et udtryk for en stærk tro på den fortsatte udvikling af Jensens Bøfhus og viser vores klare opbakning til både fremtiden for konceptet, vores ledelse samt vores mange dygtige medarbejdere,« siger Mikkel Hammershøj, fra Selfinvest på vegne af de tre hovedaktionærer, til tv2fyn.dk.

Den nye kapitalindspøjtning glæder administrerende direktør Anders Nikolaisen.

»Første del på den rejse er gennemført i Rosengårdscentret i Odense, der vil danne forbillede for de fremtidige. Her er den gennemgående streg en lys og moderne indretning med blandt andet åbne køkkener og nye aktiviteter til de mindste i familien,« siger Anders Nikolaisen til mediet.

Størrelsen på kapitalindskuddet er ikke oplyst.