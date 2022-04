Det er tre særdeles pengestærke familier, der har valgt at kaste adskillige millioner ind i Jensens Bøfhus.

For pengene køber mangemillionærerne Torben Østergaard Nielsen, Hans Carl Bøgh-Sørensen og Georg Gundersen økonomisk stabilitet i det hårdt prøvede bøfhus samt en konsolidering af deres magt omkring restaurantkæden.

Ifølge Finans besættes tre ud af seks bestyrelsesposter hos Jensens Bøfhus nu af repræsentanter fra de tre hovedrige mænd, der alle er blandt Danmarks rigeste.

»At vi i ejerkredsen styrker vores position i koncernen med bestyrelsesposter, er et udtryk for en stærk tro på den fortsatte udvikling af Jensens Bøfhus og viser vores klare opbakning til både fremtiden for konceptet, vores ledelse samt vores mange dygtige medarbejdere,« lyder det i en pressemeddelelse.

Torben Østergaard-Nielsen og familie er god for mere end 22 milliarder. Arkivfoto Foto: Claus Fisker

De tre mangemillionærer, der var blandt otte investorer, der overtog forretningen efter stifter Palle Skov Jensen, har hver indskudt 15 millioner kroner, så de nu tilsammen besidder tre fjerdedele af Jensens Bøfhus, skriver Fyens Stiftstidende.

Et kig i kædens regnskaber viser, at der er hårdt brug for penge på kistebunden.

Det seneste årsresultat viser et minus på 13 millioner kroner, hvilket fik egenkapitalen ned på 20 millioner kroner.

Af regnskabet fremgår det, at lån i banken holder hånden under selskabet:

»Ud over af egenkapitalen finansieres selskabets aktiviteter via kreditfaciliteter stillet af selskabets bankforbindelse,« står der.

Der er dog nok penge at tage af hos ejerne.

Ifølge Berlingske er Torben Østergaard Nielsen og familien, ejerne af Selfinvest-koncernen, god for 22,2 milliarder kroner, hvilket placerer ham på en sjetteplads blandt Danmarks rigeste.

Hans Carl Bøgh-Sørensen, manden bag medicin-importen fra Orifarm, har en formue på 5,9 milliarder kroner. Det gør ham til landets 21.-rigeste.

Georg Gundersen er faldet ud af top-100 ved seneste opgørelse af de rigestes formuer. Men i 2019 var han at finde på en 97.-plads for sine penge tjent på tobak og formueforvaltning. Han havde dengang 1,3 milliarder i formue.