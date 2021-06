Aftenens resultater i gruppe D betyder, at England, Kroatien og Tjekkiet går videre imens, at Skotland ryger ud.

Du kan se alle aftenens scoringer i toppen af artiklen.

England kom hurtigt foran ved Raheem Sterling. Han dukkede op på bagerste stolpe på et indlæg af den nye mand i startopstillingen, Jack Grealish. Det blev den eneste scoring i opgøret, og derfor endte det med en 1-0-sejr til England. Det kan vise sig at være en ambivalent sejr for England, der skal møde nummer to fra gruppe F. Dem der har mulighed for at blive nummer to i den gruppe er Frankrig, Tyskland eller Portugal.

Der var mere fart på, da Skotland tog imod Kroatien på Hampden Park, hvor det var vind eller forsvind for begge mandskaber. Det endte med en 3-1-sejr til Kroatien.

Liverpools Andy Robertson ærgrer sig over EM-exittet. Foto: LEE SMITH Vis mere Liverpools Andy Robertson ærgrer sig over EM-exittet. Foto: LEE SMITH

Vlasic gjorde det til 1-0 efter 17 minutter, hvor Kroatien havde siddet på det hele.

Men Skotland ville ikke overgive sig, og McGregor sendte Hampden Park i ekstase, da han gjorde det til 1-1, men der skulle et drømmemål til at slukke det skotske EM-håb.

Det drømmemål stod Luka Modric for, da han sendte bolden op i hjørnet med ydersiden, og så var det så godt som slut for Skotland.

Modric havde også en fod med i 3-1-scoringen, da han sendte et hjørnespark ind til Ivan Perisic, som styrede den ind via den bagerste stolpe.