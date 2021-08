Et af ugens helt store samtaleemner har været: Var forsvarsminister Trine Bramsen på rette tid og sted, da hun søndag besøgte Ærø. Eller burde hun retteligt have siddet ved sit skrivebord og haft travlt med at lægge planer for evakueringen af Kabul?

Fredag eftermiddag var Trine Bramsens prioriteringer også dét, man talte om i podcasten ‘Det vi taler om’.

Søndag formiddag besøger forsvarsminister Trine Bramsen Ærø, hvor hun blandt andet mødes med den lokale partiforening.

For at gøre lytterne klogere på emnet, havde vært Ditte Okman inviteret Peter Ernstved Rasmussen fra det forsvars- og sikkerhedspolitiske medie, Olfi, i studiet. Han er ikke i tvivl:

»Lørdag aften står ministeren på News sammen med udenrigsministeren og siger, at det her er liv og død. Og alligevel tager hun søndag til Ærø og taler med fiskere om sæler.«

Situationen i Afghanistan udviklede sig i sidste uge mere voldsomt end de fleste havde regnet med, forklarede han.

»Men der har været rigeligt med analyser, der har sagt, at det er ikke var et spørgsmål ‘om’, men ‘hvornår’ Taliban vil overtage magten. Fredag var situationen så presset, at man fra Danmarks side valgte at lukke ambassaden i Kabul. Så må man være klar over, at man skal til at arbejde på at få folk hjem,« sagde han.

Politisk kommentator, Søs Marie Serup, forklarer, hvorfor forsvarsministeren søndag var på besøg på Ærø.

Men ifølge politisk kommentator Søs Marie Rasmussen, der fredag også var i ‘Det vi taler om’-studiet, var der én bestemt grund til, at Trine Bramsen søndag – i selskab med Ærøs socialdemokratiske borgmester – valgte at talte om sæler og fiskeri på Ærø i stedet for evakueringsplaner.

Ifølge hende var forsvarsministeren sendt på mission:

»Der er udgået en befaling om, at ministrene skal være mere udenfor end inde i deres ministerier resten af august måned,« sagde hun.

Ifølge Søs Marie Serup handler det om, forud for kommunalvalget i november, at få øje på emner, der optager danskerne.

»De har fået besked om at være mere ude i landet, men der må man sige, at hun (Trine Bramsen, red.) falder i snørebåndene,« lød vurderingen fra den politiske kommentator.

I en mail til B.T. har forsvarsminister, Trine Bramsen fastholdt, at hun var præcis, hvor hun skulle være – hele weekenden.

»Som jeg tidligere har sagt, kan jeg bekræfte, at jeg har deltaget i alle politiske beslutninger og fysisk deltaget i alle politiske møder over weekenden vedrørende Forsvarets opgaver. Havde jeg fredag og søndag morgen kendt situationen søndag aften, havde jeg selvsagt ikke deltaget i koncert eller besøgt Hjemmeværnet,« udtaler Bramsen i en skriftlig kommentar.