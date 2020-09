Når det danske landshold tirsdag aften knæler mod racisme, inden kampen mod England fløjtes i gang, kigger rigmanden Lars Seier væk.

»Selvfølgelig skal jeg se fodbold, men det kan godt være, jeg lige springer de første to minutter over for at holde mit blodtryk på et rimeligt niveau. Det er i forvejen stressende at se landskamp, og det er en stor kamp i aften.«

Lars Seier er nemlig godt oppe i det røde felt over, at landsholdsspillerne markerer deres modstand mod racisme ved at knæle, som det også blev gjort mod Belgien i lørdags og er gjort til utallige demonstrationer og fodboldkampe, siden George Floyd blev dræbt i forbindelse med en brutal anholdelse i maj i USA.

Racisme er en afskyelig ting, slår Lars Seier fast. Problemet for ham er blandt andet det ideologiske grundlag, som den amerikanske bevægelse Black Lives Matter bygger på.

I mine øjne svarer det til, at man laver nazihilsen

»Her forbinder man det direkte til Black Lives Matter, som jeg mener er en dårlig repræsentant for antiracisme,« siger Lars Seier med henvisning til et interview fra 2015 med en af stifterne af Black Lives Matter-bevægelsen i USA, der blev grundlagt i 2013, efter drabet på teenageren Trayvon Martin.

I interviewet kalder Patrisse Cullors sig marxist, hvilket får liberalisten Lars Seier til at advare de danske fodboldspillere.

»Black Lives Matter er marxister og er stolte af det. Og det er en feministisk organisation, der er imod kernefamilen. Og ved at knæle bakker man reelt set op om urolighederne i USA, hvor begge sider opfører sig utilstedeligt, men Black Lives Matter optrapper urolighederne,« siger Lars Seier og tilføjer:

»Jeg vil ikke se mit landshold bakke op om sådan en organisation. I mine øjne svarer det til, at man laver nazihilsen, hvis man vil sige noget pænt om Tyskland.«

Så jeg vil bare sige, at min opfordring også gælder spillerne hos FCK

Black Lives Matter har siden 2013 udviklet sig til en verdensomspændende social bevægelse og et slogan med bred opbakning, hvis tilhængere ikke nødvendigvis er tilæhngere af Karl Marx’ økonomiske teori.

Men Lars Seier mener, at urolighederne i USA og debatten om BLM Denmark, som også er diskuteret blandt fodboldspillere herhjemme, taler for sig selv.

Lars Seier ejer 22 pct. af FCK, og derfor har flere af hans egne følgere kommenteret på, hvorfor han kun skælder landsholdet ud, da FCK også har knælet i en kamp mod Manchester United.

Hvorfor har du så ikke skældt dit eget hold ud?

»Jeg må med skam indrømme, at jeg faktisk var en af de få personer, der var nede og se kampen. Men jeg lagde ikke mærke til det. Jeg var måske inde i baren og hente en øl. Efterfølgende er jeg blevet pinligt berørt over at få stukket i næsen, at FCK selv gør det. Så jeg vil bare sige, at min opfordring også gælder spillerne hos FCK.«

Berlingske har spurgt DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, om man kan adskille knæleaktionen fra Black Lives Matter i USA:

»Det må være op til øjnene, der ser. Jeg kan jo kun tale på vegne af DBU og det, vi har talt med spillerne om. Der har det ikke noget med organisationer at gøre,« svarede Jakob Høyer.