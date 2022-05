»Der mangler et borgerligt parti,« sagde ingen vælger vist nogensinde i 2022.

Til højre for Socialdemokratiet har vi nemlig allerede De Radikale, De Konservative, Kristendemokraterne, Moderaterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige.

Der er også masser af vælge imellem på den anden side, så faktisk mangler der slet ikke partier i vores Folketing. Hele 13 af slagsen er der for tiden foruden fire nordatlantiske.

Ud over folketingspolitikere tilknyttet disse mange partier er der desuden en række løsgængere, der ikke har kunnet finde sig til rette i dette ellers så brede udbud af gamle og nye partier.

Professor i statskundskab Helene Helboe Pedersen har tidligere analyseret partiskift i Folketinget i perioden 1953-2020 og også konstateret det, alle efterhånden kan se: Fragmenteringen i tinget stiger.

I disse dage spekuleres der på højtryk om, hvorvidt det tidligere Venstre-ikon Inger Støjberg mon danner sit eget parti, nu hvor fodlænken ikke længere er en klods om benet.

B.T. deltog i Inger Støjbergs ‘takkefest’ på Visborggaard Slot i oven på rigsretssagen og dommen på de 60 dage.

Stemningen var ‘elektrisk’, da tusinder var mødt op, hujende og klappende.

Der er ingen tvivl om, at Inger Støjberg stadigvæk har et politisk publikum, og der er også flere i Folketinget, der har luftet deres interesse i at springe med, hvis Inger Støjberg laver sit eget parti.

»Hold nu op, hvor er I mange. Jeg bliver helt bevæget,« lød det fra Inger Støjberg selv til takkefesten.

Det er smukt og demokratisk, at den digitale fremmarch har gjort det lettere at samle underskrifter nok til at blive opstillingsberettiget. Det vil Inger Støjberg nok også have ret let ved.

Spørgsmålet er så, om det er på tide at hæve spærregrænsen for at sikre, at vi ikke ender med 179 forskellige ‘partier’ på Christiansborg.

I skrivende stund har Inger Støjberg dog ikke meldt dannelsen af et eventuelt nyt parti ud.

Det er da heller ikke givet, hvad selv store politiske personligheder kan udrette på Christiansborg, hvis de vender tilbage med selvbyggede partier.

Tidligere Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen har været en af de største politiske personligheder gennem flere år.

Under den netop overståede afslutningsdebat i Folketinget var der imidlertid ikke én, der stillede den nuværende formand i Moderaterne, samme Lars Løkke Rasmussen, et eneste spørgsmål på talerstolen, hvad der må have pint en mand, der har været vant til at være den sol, al hjemlig politik kredsede om.

Om Inger Støjberg vil kunne få succes og indflydelse med et eventuelt nyt parti, vil kun tiden vise.

Det er op til vælgeren at vurdere, om Inger Støjberg ingen skal have tilliden til at arbejde for et bedre Danmark fra Christiansborg. Hvis vælgeren udviser hende en sådan tillid, er den pr. definition også fortjent.

Men generelt er det en trættende tendens, at politikere flakser fra parti til parti, i hvad der ligner en evig stoledans i Folketingssalen.

Man kan nemlig få den indskydelse, at de mange partiskift og -dannelser i højere grad er til for politikernes egen end vælgernes skyld.