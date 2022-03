Natten til tirsdag 8. marts blev den 21-årige Søren Koch skudt i sin bil, mens han holdt for rødt i krydset Søndervangs Allé 21/Ringvej Syd i Viby. Det lyder som begyndelsen på endnu en tragisk historie om en ung mand, der har mistet liv i en bandekonflikt. Men denne historie er anderledes.

Søren Koch havde ingen forbindelse til kriminelle miljøer, han var ikke del af nogen konflikt mellem forskellige grupperinger. Han var blot en ung mand, der var på det forkerte sted, da en skruppelløs gerningsmand affyrede sine skud.

Ingen ved, hvorfor Søren Koch skulle dø. Troede drabsmanden, at han var en anden? En fra bandemiljøet? Det ved vi ikke, for gerningsmanden er stadig derude.

Og det er her, man må spørge sig selv, er der nogen form for ære tilbage i bandegrupperingerne? Jeres klichéfyldte skåltaler om broderskab og ære og alt det andet pladder, I pakker jeres kriminalitet ind i, bliver udstillet som det rene hykleri, når I lader den gerningsmand, der skød Søren Koch, gå frit rundt.

Hvis I havde en rest af ære tilbage, så fik I ham til at melde sig selv, og hvis han ikke vil det, så må I melde ham. Én ting er, når I går og skyder hinanden i en kamp om territorier, narkohandel og hævn, det er en sag mellem jer, politiet og måske den gud, I tror på.

Når ofret er en 21-årig ung mand, der ikke har gjort noget i sit korte liv for at ende som offer i en bandekonflikt, vedrører det os alle sammen. For så er ingen sikker mere.

Det kan vi som samfund ikke leve med. I vil kalde det at stikke hinanden, et brud på jeres omerta – tavshedens lov. Vi andre kalder det retfærdighed og moral, som vi har lært det i folkeskolen, i Biblen eller Koranen. I må selv oversætte selv til de æresbegreber, I arbejder med i jeres grupperinger.

I har begået en fatal fejl, som I selv har ansvaret for at rette op på.

Søren Kochs familie og venner fortjener at vide, hvem der stod bag drabet på deres elskede søn, bror og ven. Han var en helt almindelig ung mand, der ville andre det godt. Vil I have sådan et liv på samvittigheden uden i det mindste at have givet familien den respekt og aflevere gerningsmanden til politiet?

Men er der overhovedet ære tilbage i de kriminelle miljøer, eller er det hele blevet forrået af jeres evindelige kamp om områder, koste hvad det vil? Indtil Søren Kochs drabsmand er fængslet, er svaret nej.