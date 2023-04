Pilou Asbæk blev tilbudt en rolle i 'Star Wars'-universet – og takkede nej.

Og det kan han da godt fortryde nu.

Det afslørede han fra scenen, da han for nylig deltog i Pixel.tvs visning af biografaktuelle 'Super Mario', som han lægger stemme til.

»Det mest sindssyge jeg har gjort inden for det seneste halvandet år er, at jeg blev spurgt, om jeg ville lave 'Star Wars'...«, når Pilou Asbæk kun lige at sige, før publikum gik amok i jubelbrøl.

Hvorefter skuespilleren må ødelægge den gode stemning:

»... og så sagde jeg nej.«

Rollen, som den 41-årige skuespiller fik tilbudt, var i tv-serien 'Star Wars Andor', som havde premiere på Disney+ sidste år. Men tidspunktet var ikke så godt, fortæller Pilou Asbæk fra scenen.

»Jeg savnede min familie for meget, og jeg havde på det tidspunkt været i USA i tre måneder. Det fortryder jeg måske en lille smule nu, men sådan er det jo.«

Pilou Asbæk kom med en afsløring, da han lod sig interviewe af Thomas Bense ved Pixel.tvs visning af 'Super Mario'-filmen. Foto: Pixel.tv Vis mere Pilou Asbæk kom med en afsløring, da han lod sig interviewe af Thomas Bense ved Pixel.tvs visning af 'Super Mario'-filmen. Foto: Pixel.tv

I øjeblikket er Pilou Asbæk aktuel som Super Marios danske stemme i 'Super Mario' og kan snart ses i 'Aquaman And the Lost Kingdom' og 'Project X-traction'.

Han håber dog, at han får endnu et tilbud om en -Star Wars'-rolle, en dag hvor timingen er bedre, fortæller han til Pixel.tv.