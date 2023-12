I deres eget realityprogram har de delt ud af lykken som småbørnsfamilie.

Nu udvider Philip May og Simone Hvenegaard familien. Parret venter nemlig deres andet barn til august.

Det afslører de i en video på Instagram.

»Hvorfor kysser du maven?« spørger Philip May parrets treårige søn Vilmar, der således får lov til at afsløre, at hans mor gemmer ind baby derinde.

Efterfølgende vises også den positive graviditetstest frem med ordene: 'Vi bliver 4. Til august'

Philip May og Simone Hvenegaard fandt sammen, da de mødte hinanden i realityprogrammet 'Paradise Hotel' i 2017.

Efterfølgende flyttede parret sammen i deres lejlighed i Slagelse, hvor de også fik den i dag tre år gamle søn Vilmar, som nu venter på, at hans kommende lillebror eller -søster rykker ind.

Familieforøgelsen kunne man ligeledes følge i parrets eget realityprogram 'Philip May & Simone' på Discovery.