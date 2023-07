Hele familien var med, da der for nylig var gallapremiere i Imperial København på hans nye komedieserie ‘Agent’. Men ikke alt faldt i lige god jord. I hvert fald hos nogen.

»Gerda holdt sig for ansigtet, da scenen kom. For hun synes, at hun ligner noget, der er løgn,« siger Nikolaj Lie Kaas med et grin om sin 17-årige datter og fortsætter:

»Hun var nemlig ikke så glad for rottehalerne, som jeg havde insisteret på, at hun havde. For sådan synes jeg, at den karakter skulle se ud.«

»Det accepterede hun, men syntes altså ikke, at jeg sætter hende i det bedste lys,« smiler den populære skuespiller ved tanken om den lille rolle, som hans datter spiller i serien.

Mens han selv holdt sig på den anden side af kameraet.

Serien – som gør tykt grin med den branche, han selv er en del af – har 50-årige Nikolaj Lie Kaas ikke alene skrevet, han har også instrueret den. Og overtalt et hav af store stjerner til at medvirke. Som sig selv.

Skal han være helt ærlig, ved han ikke helt, hvordan det er lykkedes for ham at få alt fra Tobias Rahim til Thomas Blachman og Nikolaj Coster-Waldau til at sige ja.

»Jeg tror bare, at jeg prøvede at appellere til, at de fik mulighed for at tage pis på sig selv og lave en rabiat version af dem selv,« lyder hans bud.

Ingen smides under bussen

I serien foretager de kendte navne sig nemlig de mildest talt mest langt ude ting. Som Nikolaj Lie Kaas har gjort, hvad han kunne for, at stjernerne selv fandt sjove.

»Alle scener har jeg snakket med dem om og har fjernet det, som de ikke synes var sjovt. Så der er scener, som decideret er skrevet om, fordi de ikke syntes, at de passede til dem,« fortæller han og understreger, at det har været vigtigt for ham, at de følte sig hørt.

»For der er ikke noget med at smide nogen under bussen eller udstille dem.«

Men det er ikke kun fysisk, at de store stjerner medvirker. Nogle indgår blot med navns nævnelse.

Ulla Terkelsen er en af kendte, der 'medvirker' i komedieserien 'Agent'. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Ulla Terkelsen er en af kendte, der 'medvirker' i komedieserien 'Agent'. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Som nu Natasja Crone, der omtales som en ren Amy Winehouse, når hun har fået en drink. Og Ulla Terkelsen som er en frækkert, der kysser med Melvin Kakooza.

»Det er voldsomt at tage folks navne og skrive om dem, men det er åbenbart min plan. Så jeg er nødt til at tage planen alvorligt,« forklarer Nikolaj Lie Kaas med et smil.

Så da han spurgte sig selv, hvem det sidste menneske ville være, der var på stoffer, var det den populære tv-vært Natasja Crones navn, der poppede op.

»Natasja er så langt fra det, vi snakker om, er et virkelig et ordentligt menneske, som aldrig ville opføre sig sådan. Derfor er det sjovt.«

»Og scenen med Ulla Terkelsen er jo en hyldest til hende. Melvin omtaler hende som en smuk hvid kvinde og siger: ‘jeg lover dig, hun er fræk’,« forklarer Nikolaj Lie Kaas, som clearede med både Natasja Crone og Ulla Terkelsen.

Som heldigvis begge syntes, at det var sjovt.

»Jeg ville aldrig gøre det uden at spørge.«

Anekdoter fra virkeligheden

I det hele taget vrimler det i serien med situationer, der befinder sig helt ude på det yderste overdrev. Eller?

»Jeg bliver snart nødt til at lave en liste over hvilke og hvor mange, der er taget fra det virkelige liv. For der var bare så mange historier, der fortjente at blive fortalt,« siger Nikolaj Lie Kaas om de mange små anekdoter fra egen branche.

»I første afsnit har hovedkarakteren Joe og Tobias Rahim for eksempel stjålet en kutter om aftenen og påsejlet alle de andre på både på vej ud af havnen, hvilket koster en bondegård.«

»Den er taget fra en virkelig historie,« starter han.

»Så er der i et senere afsnit en episode, som udspringer af en historie, jeg har fået fortalt om, at Poul Glargaard og Otto Brandenburg i en brandert købte en bar, fordi den ikke ville holde længere åbent for dem.«

»Og så er der kanoturen, Joes konstant dårlige samvittighed over den tur, han har lovet familien og hele tiden udskyder. Den er min egen, for det har været sådan en ting, som jeg altid har udskudt,« siger han med et skævt smil og tilføjer så med højlydt latter:

»Men jeg tror, at det sker i år.«

Nikolaj Lie Kaas med sin kone Anne Langkilde og parrets yngste datter Esther. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix Vis mere Nikolaj Lie Kaas med sin kone Anne Langkilde og parrets yngste datter Esther. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Han medgiver dog, at hans to døtre på henholdsvis 17 og 13 år måske er ved at være lovlig gamle til, at de synes, det kunne være hyggeligt.

»Men det har været noget, som var min egen akilleshæl. At være der, at være hjemme hos familien,« siger Nikolaj Lie Kaas med reference til sin egen travle karriere i både ind- og udland, der ofte koster meget fravær og tid væk hjemmefra.

Og den nye serie, som det har taget adskillige år at færdiggøre, er ingen undtagelse.

Til gengæld har han sørget for, at hele familien har en rolle i den.

»Min anden datter Esther er faktisk også med i den scene, hvor Tallulah (Joes datter i serien, red) hentes på skolen.«

»Der er hun en af pigerne i skolegården. Og min kone er jo med på den røde løber til ‘Robert-fest’. Så i det afsnit er de alle med,« siger han med et grin om serien, som en fortsættelse af allerede er blevet luftet.

»Den lægger meget op til en sæson 2. Det ville være et underligt afbrudt samleje, hvis den stoppede der,« indrømmer Nikolaj Lie Kaas, som forleden til B.T. fortalte, hvor omfattende arbejdet har været med denne første sæson.

»Så det er noget, vi har snakket om. Men lige nu skal jeg have sommerferie.«

‘Agent’ kan ses på TV 2 Play og fra 9/7 på TV 2