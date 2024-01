B.T. tæller hver dag i denne uge ned til tronskiftet.

I dag med kok Jesper Vollmer, som gennem ti år var ansat i det royale køkken, og særligt husker én middag.

Mit forhold til Kongehuset er…

»Jeg blev inviteret indenfor fra 2006 til 2016 som køkkenchef, så jeg har jo fået et meget nært professionelt forhold og er i hvert fald blevet fan af Kongehuset.«

»Før dét havde jeg ikke noget forhold til det, andet end det, man så i medierne. Nu har jeg fået et helt andet billede af, hvad det er for en institution, hvad står de får, og hvorfor de skal være her.«

»Så jeg har en varm følelse i maven, når jeg tænker på Kongehuset.«

For mig er Dronningen….

»Et ikon på det øverste Danmark. Jeg får sådan lidt – som mange også har nævnt efter at hun offentliggjorde sin abdicering – at 'det er jo Danmarks moder'. Hun er en moderfigur, som vi ikke har mere.«

»Nu bliver det Kronprinsen, som tager over. Og det bliver lidt noget andet. Men for mig er hun lidt Danmarks mor.«

Sådan mødte jeg Dronningen….

»Det gjorde jeg jo da jeg blev ansat og skulle hilse pænt på dem, som jeg nu skulle sørge for fik noget at spise i de kommende år.«

»Så det var med masser af sommerfugle i maven og rank ryg, at jeg gik ind ad døren og skulle give håndtryk til min kommende arbejdsgiver og daglige gæst ved bordet. Det var meget meget specielt.«

»Det er lige før, at jeg vil sige, at både første og sidste gang jeg mødte Dronningen, var det næsten med samme mavefornemmelse og ranke ryg. For det er specielt at gå ind til majestæten.«

»Selvom man gør det ofte, og jeg gjorde det i mange år, så er det altid en helt speciel fornemmelse, for det er et specielt menneske, der sidder derinde.«

»Man bliver berørt af det, og man bliver aldrig rigtig vant til det. På de fleste arbejdspladser bliver det på et tidspunkt bare hverdag. Men det bliver det alligevel aldrig rigtigt derinde.«

Jesper Vollmer frygtede, at dronning Margrethe ville udstikke lodrette ordrer til sin ham, men hun var meget lydhør overfor hans menuforslag. Foto: Giorgio Perottino/Reuters/Ritzau Scanpix

Dét overraskede mig mest ved mit møde med Dronningen….

»Du kender nok en rigtig god vært, som får alle til at føle sig set og hørt og får dig til at føle dig i centrum.«

»Men jeg havde slet ikke forventet, at jeg ville føle mig så vel taget imod og lyttet til, når jeg talte med Dronningen.«

»Jeg havde måske en forestilling om, at hun pegede og befalede, og så adlød man bare og sagde 'javel'.«

»Men der var en superfin dialog og en meget lyttende dronning i forhold til, hvad man selv havde af indgangsvinkler til det, vi nu skulle snakke om. Som jo primært var mad.«

»Det var meget overraskende så lydhør og behagelig, hun var at tale med.«

Min bedste anekdote med Dronningen....

»Det er nok mere en personlig betragtning, for som kok er man jo enten nede i køkkenet eller til en samtale om noget fremtidig mad, man leverer et produkt, som man ikke følger til dørs, for det er der andre, der gør.«

»Så en meget speciel følelse var, når vi var på for eksempel Marselisborg eller Graasten Slot, og der en lun sommeraften blev grillet i privat regi. Bare en helt stille og rolig hverdagsaften, hvor der blev smidt en bøf på grillen.«

»Hvilket selvfølgelig ikke er noget, Dronningen selv gør, men som man gør for hende. For eksempel ude ved swimmingpoolen på Marselisborg for Dronningen og prins Henrik.«

»Jeg kan huske den fornemmelse af at stå meget få meter fra majestæten og Prinsen og tilberede retter på grillen og servere for dem. Ikke på den måde stå og lytte ved havelågen, mere være en del af den middag.«

»For det er sjældent, at man gør det som kok. Der er man ude bagved. De aftener var meget personlige og tæt på. Meget uformelle.«

»Selvfølgelig var jeg også nervøs for at branke bøfferne, men heldigvis har jeg styr på min mad. Men at stå under et helt måltid lige ved siden af Dronningen og grille, det må jeg da indrømme giver et sug i maven.«

På Marselisborg Slot var stemningen ofte meget afslappet og på lune sommeraftener holdt Dronningen og prins Henrik af at grille ved swimmingpoolen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Kronprins Frederik skal være konge, og det tror jeg bliver…

»Helt fantastisk og en stor omstilling. Men nogle gange glemmer danskerne, at det var samme omstilling dengang, hvor Dronningen overtog tronen for 52 år siden.«

»Der skulle hun træde i sin fars fodspor og sætte sit præg på det hele.«

»Men jeg synes, at det er meget fint, at Dronningen får tronskiftet med også. Får lov til at observere og se sin søn vokse og blomstre i det og kan være hans inspirator og stå lidt klar til at hjælpe og sparre med ham.«

Jeg glæder mig især til…

»Til fra siden at se samarbejdet mellem de to. De små ting som han kan få hjælp til af sin mor, mens han bliver en rigtig rigtig dygtig konge, som alle kigger til.«

»Så jeg tror, at det samspil er det, jeg glæder mig mest til.«

Det var jeg mest nervøs ved, da jeg skulle møde Dronningen…..

»At snakken ville gå lidt trægt, var nok det, jeg var mest nervøs for. Men det var som sagt meget nemt at tale med Dronningen.«

»Hun laver jo ikke andet end at tale med fremmede, og vi er sikkert alle lige nervøse, når vi skal møde hende første gang.«

»Men hun er fuldstændig fantastisk til at få folk til at føle sig behageligt taget imod, lyttet til og hørt. Så dét, man frygter allermest, falder til jorden lige med det samme, fordi hun er så dygtig til at tale med fremmede.«

Det ville jeg ønske, at jeg havde turdet spørge om…

»Der vil jeg sige 'ikke noget'. For når man bliver ansat i sådan en stilling, er det ikke kun fordi, jeg kan lave mad, men også fordi jeg som person passede ind i det samvær, man skulle have med de kongelige.«

»Nemlig at kunne kende sin plads og vide, hvornår man skal tale og tie og vende ryggen til og ikke lytte.«

Jesper Vollmer kommer til at savne Dronningens ro og ordentlighed, når hun træder tilbage. Foto: Bax Lindhardt

Det kommer jeg til at savne, når Frederik bliver konge….

»Jeg kommer selvfølgelig til at savne hendes ro. At når alt glipper, så kan man altid kigge over og tænke ‘hvad ville Dronningen gøre?’ Hun emmer jo af ro og overskud. Af viden.«

»Der kan jeg godt forestille mig, at Kronprinsen lige skal finde sin plads den første tid og finde ud af, hvem han er som konge.«

»Kronprinsparret har jo været meget mere folkelige end regentparret. De har vist og givet adgang til ting i privaten, så jeg tror, at han lige skal huske, at han nu er et ikon, én der skal være et forbillede, så der er ting, man ikke kan vide noget om.«

»Dér tror jeg, at han skal skele til Dronningen i forhold til, hvad der skal deles, og hvornår der skal ties.«

»Så det kan godt være, at man kommer til at savne hendes ord, overskud og ordentlighed.«

Den 14. januar skal jeg….

»Der skal jeg fejre min søn Storms fødselsdag. Han fylder 15 på fredag, men vi har planlagt den efter tronskiftet.«

»Så vi spiser en tidlig frokost, så vi kan se tronskiftet fra klokken 15. Der sidder simpelthen bænket i sofaen. Og så kan jeg jo sidde i den lille lukkede kreds af familie og fortælle alle de sjove anekdoter.«

