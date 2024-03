Konspirationsteorierne flyver til højre og venstre i forbindelse med prinsesse Kates aktuelle sygemelding.

I videoen øverst kan du se Janni Ree, Ditte Hansen og Lærke Winther kommentere sagen. Særligt Janni Ree har flere teorier.

»Der er jo sket et eller andet underligt,« lyder det fra Janni Ree, da B.T. møder 'forsidefruen' onsdag aften på den røde løber til premiere på filmen 'Jagtsæson 2'.

Hun følger dybt med i sagen om prinsesse Kate og har flere teorier om utroskab, uvenskab og sygdom.

»Jeg synes, det er mystisk,« fortsætter hun og opfordrer prinsesse Kate til at stå offentligt frem, så man kan mane alle rygter i jorden.

Lærke Winther synes generelt, at det er gået for meget amok, når det kommer til at spekulationer omkring prinsesse Kate.

»Jeg synes, det er ret vildt, at der skal så lidt til nu, at konspirationsteorierne bare stikker af. Der synes jeg lige, at vi må tage os lidt sammen. Der er andre ting at gå op i,« lyder det fra skuespilleren, der har en af hovedrollerne i 'Jagtsæson 2'.

Lærke Winthers skuespillerkollega, Ditte Hansen, er også mødt op til gallapremieren, og da emnet falder på prinsesse Kate, lyder det:

»Where the fuck is Kate? Jeg er overrasket. Hvor er hun? Hvor var hun på det marked? Var hun der? Hvad er der med de billeder? Og bare hun er okay. Det er det eneste.. Jeg håber virkelig, at hun er okay - og at deres forhold er okay.«

Hun tilføjer med et grin:

»Men ellers lytter jeg ikke til sladder.«

