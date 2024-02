Asger Reher afslørede forleden, at han har valgt at gå på pension, når Ørkenens Sønners aktuelle turné er forbi.

Tirsdag aften mødte han op i Parken til FCKs Champions League ottendedelsfinale mod Manchester City og uddybede sin beslutning.

»Det står i Ældre Bladet. De lavede et interview, hvor jeg sagde, at det her (Ørkenens Sønner-turneen, red.) er det sidste, jeg laver på scenen. Nu må vi se, om det holder,« fortæller den 73-årige skuespiller med et smil og fortsætter:

»Jeg bliver 74 år til sommer. Jeg har været på arbejdsmarkedet, siden jeg var 17. Det er på tide nu.«

Har det været en svær beslutning?

»Alt stop er jo vemodigt, men på den anden side af vemodigheden starter der sikkert noget nyt. Se lidt mere til familien, venner og bekendte og gøre ting, man ikke har haft tid til før.«

Asger Reher fortsætter:

»Jeg har ikke været arbejdsløs i de 45 år, jeg har været skuespiller. Nu trænger jeg til at lave noget andet om aftenen. Måske gå i teatret, biografen, hvad ved jeg?«

Asger Reher fulgtes til Parken med FCKs tidligere direktør Flemming Østergaard.

Han fortæller, at de kender hinanden fra gamle dage, da Asger Reher i 1990'erne var FCKs første stadionspeaker.

Måske du nu kan gøre comeback som stadionspeaker?

»Haha, det tror jeg ikke de har lyst til.«

Se Asger Reher fortælle om sit karrierestop i videoen øverst.

I kølvandet på Asger Rehers udmelding har manager for Ørkenens Sønner, Marie-Louise Derning skrevet i en mail til B.T., at man endnu ikke har taget stilling til, hvad der skal ske med gruppen efter dette års turné.

»Der er ikke truffet nogen endelig beslutning om Ørkenens Sønners fremtid endnu. Vi taler aldrig om næste gang (Næste show, red.), før der er gået mindst et halvt år efter endt turné.«