’Kære venner. I December blev min meget skizofrene søster udskrevet fra 'psyk' i København, opsagde sin lejlighed og rejste hals over hoved med tom pung til Berlin i begyndelsen af Januar,’

Sådan begynder 27-årige Dexter Krusdorf sit opslag i Facebook-gruppen 'Dansker i Berlin'.

Han har sammen med sin familie ikke set sin søster, Julia Mathilde Skov Hansen, siden december, og det er nu over en måned siden, de sidst har haft nogen som helst kontakt med hende.

'Efter så lang tid uden kontakt, frygter vi naturligvis det værste, men vi håber på det bedste. Min familie og jeg er oprørte, men vi er ved godt mod og gør, hvad vi kan for at få hende hjem i god behold,' skriver Dexter Krusdorf i en mail til BT.

Julia var indlagt på Rigshospitalets psykiatriske center i København. Men da det ikke var på en lukket afdeling, var sundhedspersonalet nødt til at respektere hendes valg, da hun ikke længere ville være der længere i december.

Den 27-årige søster vil ikke selv erkende, at hun lider af skizofreni, og vil derfor ikke tage medicin, fortæller Dexter Krusdorf.

’Julia er meget syg og fik en dag en idé om, at hun nu ville bo i Berlin. Så hun opsagde sin lejlighed, frasagde sig sin indkomst og købte en billet. Hun har rejst meget og er vild med Berlin, og derfor tog hun dertil,’ skriver Dexter Krusdorf.

Familien er lige nu i kontakt med dansk og tysk politi, og derudover samarbejder de også med psykiatrien og udenrigsministeriet. Sideløbende med det er der igangsat en civileftersøgning med blandt andet plakatopsætning i Berlin.

'Vi ønsker at få Julia hjem og forsætte hendes behandling på Riget, hvor vi ved, hun er i sikkerhed. Hvis ikke Julia selv ønsker at blive indlagt, ønsker vi os naturligvis stadig et livstegn fra hende, så vi ved, hun ikke er kommet til skade eller det, der er værre,' skriver Dexter Krusdorf.

Normalt er Julia god til at klare sig selv, men denne gang er familien ekstra nervøs, fordi hun har taget nogle usædvanlige beslutninger i forbindelse med hendes afrejse. Derfor mener de, at Julias psykose er slemmere end ellers. På nuværende tidspunkt aner familien ikke, hvad Julia er i stand til.

'Vi har fået vanvittig mange positive tilkendegivelser og tips. Der er flere, der mener, at de har spottet Julia forskellige steder i Berlin. Folk har været rigtig søde til at printe/ophænge plakater, og der er mange, der er interesserede i at hjælpe mig med en civil søgen efter hende,' skriver Dexter Krusdorf.

Han rejser selv til Berlin fredag morgen for at lede efter sin søster.