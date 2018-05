Flere trafikuheld skaber trafikale problemer i Jylland onsdag eftermiddag.

Tre uheld har onsdag eftermiddag fundet sted i Jylland.

Et alvorligt uheld på Rute 26 Aarhusvej ved Tange Søvej har spærret vejen fuldstændigt i begge retninger. Det oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi Anders Olesen til BT.

»En motorcyklist er kommet til skade, efter han kørte frontalt ind i en bil foran sig. Heldigvis er han ikke i livsfare, men har fået nogle knoglebrud,« oplyser Anders Olesen.

Uheldet skete, da en bilist overså en bil foran sig:

»Der kommer en bil fra Aarhusvej mod Viborg, og han overser en bil, der holder foran ham. Den rammer han, og bilen bliver så skubbet over i modsatte vejbane, hvor motorcyklisten kommer kørende og rammer bilen,« oplyser vagttchefen, der også fortæller, at politiet forventer at åbne vejen igen omkring klokken 17.45.

Et andet uheld fandt sted på motorvej E45 i sydgående retning, hvor tre biler kørte op i hinanden:

»Det var et mindre færdselsuheld før klokken 16, nord for Svenstrup-afskørslen. I sydgående retning var der tre køretøjer, der ramte ind i hinanden, og det gav en del trafikale problemer, og der er stadig tæt trafik derude nu. To af de implicerede er kørt til sygehuset med nakkesmerter,« oplyser Per Jørgensen, der er vagtchef i Nordjyllands Politi.

På Vestkystvejen, rute 463 ved Tarphagebroen, skete et tredje uheld onsdag eftermiddag, og her har Sydjyllands Politi endnu ingen kommentarer:

»To biler er impliceret, og så ved jeg ikke mere. Vi er først lige kommet derud,« oplyser vagtchefen fra Sydjyllands Politi til bt.