Vingegaard-familien har haft den tunge pung fremme, da de for nyligt kastede millioner efter en luksusvilla et stenkast fra Glyngøre.

Den enorme, arkitekttegnede ejendom, der ligger i første række til Salling Sund, blev udbudt til 15 millioner kroner.

Om Danmarks mest celebre cykelpar er ligeså dygtige til at forhandle som de er til at drive en cykelkarriere vides ikke, men faktum er, at de har sikret sig det 442 kvadratmeter-store hus med en klækkelig millionrabat i forhold til udbudsprisen.

Trine og Jonas Vingegaard har nemlig købt boligen, der ligger på 16 hektarers grund, for 13.250.000 danske kroner. Altså en nedgang i pris på 1.750.000 kroner.

Ejendommen er bygget i 2010 og tæller blandt andet fem værelser, et stort køkken-alrum og et wellness-område med indendørs pool.

Der medfølger også staldbygninger og en ridebane godkendt til internationale stævner til ejendommen, som familien Vingegaard overtager lige straks – nemlig 1. maj.

I øjeblikket kæmper den dobbelte Tour-vinder for at komme sig efter et voldsomt styrt ved Baskerlandet Rundt. B.T. har for nylig talt med Team Danmark-lægen Mads Münster Karlsson, der ikke var udpræget optimist i forhold til Vingegaards Tour-deltagelse.

