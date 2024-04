Jonas Vingegaard kan nok ikke tage sig en træningstur på familiens egen grund, men det er dælme tæt på.

For den danske cykelstjerne har erhvervet sig en enorm villa i det nordjyske sammen med hustruen Trine.

Den næsten uvirkelige ejendom ligger på en grund på hele 16 hektarer i første række til Salling Sund – et stenkast fra Glyngøre, hvor familien hidtil har haft adresse. Men det er ikke det eneste vilde ved den arkitekttegnede villa, som var udbudt til 15 millioner kroner.

Du kan se en præsentationsvideo af huset – og flere billeder – i bunden af artiklen.

Vingegaard-familien har købt denne kæmpe villa – og der fører 16 hektarer med.

På grunden med den smukke udsigt til vandet troner en arkitekttegnet villa fra 2010 – og den kan man også roligt sige er stor.

Familien får hele 442 kvadratmeter at boltre sig på med blandt andet fem værelser, et stort køkken-alrum og et indendørs wellness-område.

Her får den dobbelte Tour-vinder mulighed for at svømme lidt crawl i swimmingpoolen, der også har et modstrømsanlæg og har udsigt til sundet.

I samme afdeling har huset en stor, tempereret vinkælder – og hvis man er nysgerrig på, hvad der foregår i husets swimmingpool, mens man smager på dyre druer, så har man fat i den helt rigtige bolig. Der er nemlig kig fra kælderen til poolen.

Er man til heste – eller har man lyst af en eller anden grund lyst til at afholde sit eget stævne – byder ejendommen også på staldbygninger og en ridebane, der er godkendt til internationale stævner.

Det er ejendomsmægleren &Living, der har varetaget salget af boligen.

Vingegaard-parrets kommende bolig har også været med i DR-programmet Hammerslag. Du kan se boligen her.













Der er rig mulighed for at få sig et glas rødvin i vinkælderen.

Grundens smukke udsigt.

Der er ridebane på grund, som Vingegaard-parret har erhvervet sig.