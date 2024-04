Den danske juniorverdensmester Albert Philipsen lignede kortvarigt en klassikervinder, da han stak fra frontgruppen på den ikoniske Vélodrome André-Pétrieux i søndagens Paris-Roubaix.

Men det 17-årige fænomen blev hentet af de øvrige juniorryttere og måtte se sejren gå til slovenske Jakob Omrzel og podieplaceringen fordufte.

Nu sår en ny video tvivl om måden, det skete på. Det er nemlig tydeligt, at samtlige forfølgere forlod cykelbanens blå bånd og dermed skar adskillige meter af ruten i jagten på 17-årige Albert Philipsen.

Albert Philipsen efter juniorernes VM i cykelcross tidligere på året. Foto: Alex Whitehead/Shutterstock/Ritzau Scanpix

Andre billeder viser, hvordan hele gruppen – inklusive en indhentet Albert Philipsen – kører uden for cykelbanen på omgangen efter, men her var danskeren altså halet ind.

Kørslen i finalen fik ingen konsekvenser, men få timer senere var historien en anden.

Det var præcis en lignende handling, som fik løbskommissærerne til at deklassere Visma-Lease a Bike's Tim van Dijk få timer senere i herrernes eliteløb.

I banecykling er det strengt forbudt at krydse den såkaldte cote d'azur, som er båndet mellem den hældende cykelbane og det flade gulv.

Da Paris-Roubaix køres under reglementet for landevejscykling blev Tim van Dijk i stedet straffet for en 'irregulær sprint', og hans 8.-plads blev udskiftet med en 16.-plads.

B.T. arbejder på at indhente en kommenter fra Paris-Roubaix-arrangøren, ASO, samt den internationale cykelunion, UCI.