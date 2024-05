Endnu en meningsmåling. Endnu et historisk dårligt resultat for Venstre.

»Det er nogle trælse tal,« konstaterer partiets politiske ordfører, Torsten Schack Pedersen.

Han reagerer på en ny Epinion-måling for DR, der giver regeringspartiet 6,5 procent, hvis der var folketingsvalg nu.

Det er ikke bare mere end en halvt så stor tilslutning som ved seneste valg – det er samtidig den dårligste V-måling nogensinde hos Epinion.

På den led scorer partiet et kedeligt hattrick, kan man sige.

For få dage siden præsenterede Voxmeter for Ritzau ligeledes den laveste måling for Venstre nogensinde med 8,0 procent.

Og i sidste uge kunne Megafon for TV 2 konstatere det samme historiske lavpunkt med en måling på kun 6,5 procent.

I den forbindelse sagde B.T.s politiske analytiker:

»Det er en fuldstændig katastrofal og vild måling for Venstre,« lød det fra Henrik Qvortrup:

»Venstre er i et ræs mod bunden. Det har før været svært at tro, at Venstre ville kunne komme ned på fem procent i en meningsmålingen, men det er slet ikke så usikkert mere, at det kommer til at ske.«

Torsten Schack Petersen konstaterer til DR, at man arbejder hårdt i partiet:

»Vi er i gang med at levere borgerlige, liberale resultater hver eneste dag,« siger han.