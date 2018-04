Peter Madsen blev onsdag idømt livstid i Københavns Byret for drabet på den svenske journalist Kim Wall. Den makabre historie er gået verden rundt, har været breaking news og forsidestof siden august sidste år.

I en drabssag er der ingen vindere. Kim Wall er død. Hendes nærmeste blev ramt af pludselig og dyb sorg og lever i dag med savnet af hende.

Midt i tragedien er der dog noget vi kan se tilbage på og konstaterer virker. Nemlig vores demokratiske retsstat.

Københavns Politi har efterforsket sagen grundigt og sagligt, anklagemyndigheden har ført sagen i byretten efter bogen - og Peter Madsen har haft den forsvarsadvokat, han i sin tid gerne ville have og som har kørt sagen på sin klients vegne.

Forsvarsadvokater som Betina Hald Engmark, der har repræsenteret Peter Madsen, bliver ofte mødt med spørgsmålet: Hvordan har du det med, at en skyldig kan gå fri pga. dig? Og hvordan kan du dog forsvare en morder?

Svarene er enkle, men kan ikke gentages for ofte: Er beviserne ikke stærke nok - er der tvivl - skal ingen dømmes. Og forsvarergerningen er en grundpille i vores samfund. Havde vi ikke forsvarsadvokater til at finde og påpege hullerne og svaghederne i et sagskompleks, ville vi kunne sammenlignes med stater, som vi ellers tager afstand fra. Altså stater hvor en retssags udfald er givet på forhånd. Stater hvor uskyldige smides bag tremmer. Stater hvor almindelige mennesker frygter myndighederne.

Peter Madsens gerning er så uhyrlig, at det er svært at fatte. Men ingen skal dømmes af en folkedomstol eller smides bag tremmer uden at have haft en forsvarer ved sin side. Man siger, at alle har ret til et forsvar. Men det er i sager som ubådssagen, hvor vi alle væmmes og følelserne derfor kan tage over, at retsstaten skal stå sin prøve. Den danske har bestået.

