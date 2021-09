Landstræner Kenneth Jonassen bryder nu tavsheden omkring Viktor Axelsens valg om at droppe landsholdets daglige træning og i stedet flytte til Dubai.

I dette interview giver Jonassen sit bud på, hvad OL-guldvinderens valg betyder for dansk badminton.

For det kommer til at få betydning – det lægger landstræneren ikke skjul på.

Og det kan meget vel komme til at gælde både de tilbageværende danskere og Viktor Axelsen selv.

Kenneth Jonassen og Viktor Axelsen jubler sammen efter OL-finalen i Tokyo. Foto: Liselotte Sabroe

Er du bekymret for, at Viktor Axelsens beslutning kommer til at svække niveauet hos de øvrige danske herresinglespillere?

»Det vil være urealistisk at tro, at det ikke har en påvirkning, når den olympiske mester forlader den daglige træning. Det vil være dumt at påstå, at det ikke har det. Men bag den dør kan der åbne sig nogle andre døre, som vi måske ikke er bevidste om. Mit job er at få det optimale ud af tingene, og der kan være nye ting, der opstår. Men selvfølgelig vil det altid have en påvirkning, når en spiller af hans kaliber ikke er der.«

Tror du, at Viktor Axelsens eget niveau bliver svækket af, at han tager til Dubai og ikke længere er en fast del af landsholdstræningen?

»Jeg synes, der er flere ting i det. Hvis jeg har gjort mit arbejde med Viktor godt og rigtigt gennem x antal år, så tror jeg, der er en mulighed for, at han fortsat kan være konkurrencedygtig. Min stil er at give spillerne stor medindflydelse på træningen, så spillerne også lærer, hvad der virker. Og så er det jo Viktor, vi taler om – han har et konstant ønske om at blive bedre. Men samtidig er det ikke det samme som at have en træner. Tiden må give os svaret – alt andet er spekulationer, og det er ude af mine hænder, og det ønsker jeg ikke at bruge tid på.«

Du er selv – sammen med Anders Antonsen og Rasmus Gemke – blevet tilbudt at tage til Dubai sammen med Viktor Axelsen. Hvorfor har du valgt at sige nej til det?

»Jeg har ikke nogen kommentarer omkring den del. For mig er det irrelevant. Mit eneste fokus er de kommende mesterskaber.«

Viktor Axelsens beslutning har fået en hel del kritik. Hvor synes du, at hele den her sag efterlader dansk badminton?

»Det er jo i princippet umuligt at spå om, da det er en ny ting, vi skal forholde os til. Jeg respekterer Viktors valg, men forstår også, hvad det gør ved det system, som han har været en del af. Men for mig handler det om at få det bedste ud af den nye hverdag, der nu er opstået. Det er vigtigt for mig, at jeg ikke for bruger for meget tid på, hvad der var tidligere, og hvad der kunne ske. Nu får vi det optimale ud af den træning, vi har i Brøndby, og optimerer på de ting, vi kan. Og så kommer Viktor hjem og træner med på lige fod med de andre frem mod de store mesterskaber.«

Hvad mener du med, at du forstår, 'hvad det gør ved det system, han har været en del af'?

»Jeg forstår godt, hvorfor folk reagerer, som de gør. Her mener jeg alle, der har en aktie i dansk badminton eller synes, at badminton er fedt. Høj som lav. Men folk træffer beslutninger, og vi skal navigere i det – og vi skal stadig få det bedste ud af dansk herresingle. Jeg er nødt til at forholde mig koldt og kynisk til det, den nye hverdag tilbyder.«

Hvad er aftalen konkret blevet omkring Viktor Axelsen før store mesterskaber? Hvor meget må han træne med før de store mesterskaber?

»Jamen, det handler om at være pragmatisk. Så det aftaler vi fra gang til gang. Der er ikke en færdig regel for, hvor meget han må være med. Det skal give mening for alle parter. Nu er han i første med fra mandag morgen (i dag, red.) og træner med frem mod Sudirman Cup og Thomas Cup. Det er fedt, og det glæder jeg mig til. For mig er det vigtigt at pointere, at forberedelserne frem mod de to kæmpe store mesterskaber er det, der fylder nu. Der skal vi have dansk succes, og det er det, jeg bruger min tid og fokus på. Og i det er Viktor en vigtig brik,« siger Kenneth Jonassen.

Den første fælles opgave for Kenneth Jonassen og Viktor Axelsen bliver Sudirman Cup – VM for blandede hold – som begynder på søndag i Finland.

Herefter gælder det Thomas Cup, der er hold-VM for herrer. Det bliver spillet i Ceres Arena i Aarhus fra 9. oktober.