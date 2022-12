Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»To angribere. Tro på det!« skulle angiveligt være ordene fra Danmarks landstræner, Kasper Hjulmand, der stod på en lille, men meget omtalt lap papir.

En video har floreret vidt og bredt med en dansk taktikseddel, som havnede i favnen på den australske landstræner.

Da Danmark tabte med 0-1 til Australien og røg ud af VM, valgte Hjulmand at sende Robert Skov på banen med netop den seddel i hånden. En seddel, som Pierre-Emile Højbjerg endte med at smide på græsset, hvorefter en australsk spiller samlede den op og gav den til trænerbænken.

»Der blevet talt en del om det i Australien. Der er også blevet grint af danskerne og af hele situationen,« siger den australske journalist Adam Peacock for mediet Daily Telegraph til B.T.

Adam Peacock, Daily Telegraph. Vis mere Adam Peacock, Daily Telegraph.

Han ryster lidt på hovedet og smiler kækt, da han får spørgsmålet om, hvorvidt det er fair at gøre, som australierne gjorde i den meget omtalte situation.

»Ja det er. Man samler da affald op, gør man ikke? Hvis man er dum nok til at smide sedlen på banen, er det helt okay at samle den op og give den videre,« siger Adam Peacock og fortsætter:

»Det viser bare, at australierne er professionelle og vil gøre alt for at vinde. Det virkede tværtimod som om danskerne aldrig rigtig var klar på opgaven.«

Adam Peacock forklarer videre, at man ikke skal vide meget om fodbold for at kunne regne ud, at når man jagter et mål i slutningen af en kamp, smider man en stor angriber på toppen.

Det er denne seddel, som australske medier spekulerer voldsomt i. Foto: Twitter Vis mere Det er denne seddel, som australske medier spekulerer voldsomt i. Foto: Twitter

»Det behøver man da ikke en note til,« siger den australske journalist som en stikpille til Kasper Hjulmand og de danske spillere.

Adam Peacock fortæller, at australierne ikke har spillere, der optræder i Champions League og er på vilde tocifrede millionkontrakter. Til gengæld formår australierne at få det mest optimale ud af den trup, som de nu engang har.

»Vi er smarte, vi holder sammen og vores forberedelser har bare være gode. Vi har udnyttet hver en lille detalje,« siger Adam Peacock.

Australien skal i lørdag i aktion i en ottendedelsfinale mod giganterne fra Argentina. En kamp, som Danmark skulle have spillet, hvis danskerne havde besejret Australien.