De fleste af os har nok på et eller andet tidspunkt i vores liv drømt om at gøre verden til et bedre sted. Og så er der dem, der har gjort noget ved den. Og har scoret kassen på det.

»Penge er bare en middel til at lave endnu federe indhold,« insisterer Jimmy Donaldson. Eller MrBeast som han er bedre kendt som.

Han er blot 23 år. Og god for 352 millioner kroner. En sum, der ifølge forbes.com overgår stjerner som Billie Eilish, Jay-Z og Kim Kardashian.

Men i modsætning til dem, er Mr. Beast hverken sanger eller model. Han er youtuber. Kongen af YouTube.

Under mottoet ‘I want to make the world a better place before I die’ rundede MrBeast sidste år to milliarder brugere på sin YouTube kanal og må dermed siges at være nået et pænt stykke vej, siden han debuterede for ti år siden.

Dengang – 13 år gammel – kunne han efter et år blot mønstre 240 følgere.

Som teenager var Jimmy Donaldson vildt fascineret af andre youtuberes succes og blev ifølge The Independent besat af at knække koden til YouTubes algoritmer. Til hvad der skulle til, for at få mange følgere.

Faktisk var han så besat, at han 18 år gammel valgte at forlade universitetet for at dedikere sig til missionen.

Da hans mor opdagede det, smed hun ham ud hjemmefra. Det stoppede ham ikke.

»Jeg var bare ham den nørdede knægt med ansigtet fuld af bumser, som ingen interesserede sig for. Jeg havde ikke en krone. Men jeg blev ved,« som han udtalte i et interview med Associated Press.

I 2017 – året efter – lykkedes det. Med en video hvor han foran kameraet talte til 100.000. 40 timer tog det. ‘Hvad laver jeg med mit liv?’ spurgte han udmattet, da han var nået i mål.

5,2 millioner så med.

Siden er det kun gået én vej for Jimmy Donaldsons MrBeast. Stejlt op. Takket være ofte halsbrækkende og vovede stunts.

Han har været levende begravet i en kiste i 50 timer, har spærret sig selv inde i en isblok, forsøgt at holde sig under vandet i 24 timer. For hver gang stiger antallet af brugere.

»Det tager år at nå den første million abonnenter, men den næste kommer på kort tid,« lød hans konklusion i et interview med Bloomberg.

Umiddelbart skulle man tro, at det ville blive sværere og sværere at toppe sine egne præstationer. Men sådan er det på ingen måde gået for MrBeast.

Den koreanske serie 'Squid Game' var en monstersucces på Netflix sidste år. Foto: YOUNGKYU PARK/Netflix Vis mere Den koreanske serie 'Squid Game' var en monstersucces på Netflix sidste år. Foto: YOUNGKYU PARK/Netflix

Sidste år overgik han således sig selv. Inspireret af Netflix’ koreanske hitserie ‘Squid Game’, stablede han sin egen version på benene. En version uden vold og død, men ikke desto mindre med en præmie på omkring tre millioner kroner til vinderen.

195 millioner så med.

Men Jimmy Donaldson lykkedes ikke kun med at knække YouTubes algoritme. Ved siden af at være kanalens konge, har han også formået at bygge en gigantisk forretning op omkring såkaldte ‘spinoffs’: Sin egen tøjkollektion, videospil og en MrBeast-burger.

Tilmed er han filantrop. Mener tilsyneladende det med at gøre verden til et bedre sted.

‘Skriv ikke og tig om penge. Jeg forærer dem væk, fordi det gør mig lykkelig’, skriver han på sin YouTube-kanal, som i dag har knap 90 millioner abonnenter.

De seneste år er mange af hans hæsblæsende stunts for velgørenhed.

Ifølge en opgørelse fra Associated Press havde han i december 2021 bl.a. doneret og distribueret mere end 550 tons mad, foræret 10.000 frosne thanksgiving-kalkuner væk, bragt 9.000 varme måltider til ofrene for orkanen Ida og til sit ‘plant et træ’-projekt indsamlet 23,5 millioner dollar, som er ved at blive konverteret til et tilsvarende antal træer.

»Jeg ønsker at bespise millioner af mennesker på månedsbasis, ti millioner på daglig basis. Jeg stopper ikke her. Jeg er 23. Jeg har årtier tilbage at gøre godt i,« sagde han til Associated Press.

I dag er mere end 50 mennesker på hans lønningsliste. En del af dem tilknyttet velgørenhedsdelen, men hovedparten som idéudviklere til YouTube-kanalen. Som Forbes altså netop har kåret som den bedst tjenende i 2021.