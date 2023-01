Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hårdt vejr er på vej ind over store dele af Danmark.

Omkring midnat trækker en kraftig koldfront ind over det nordvestlige Jylland og giver i første omgang thyboerne en ordentlig rusketur med vindstød af stormstyrke.

Det hårde vejr trækker østover og rammer store dele af landet i løbet af mandagen.

Det oplyser Marielle Fournier, der er vagthavende meteorolog ved DMI, til B.T.

»Vi får en front ind i løbet af aftenen og natten, som passerer os fra nordvest, og i forbindelse med den front tiltager vinden. Vindstødene af stormstyrke vil i første omgang mest ramme Vestkysten, især den nordlige del af Vestkysten ved Thy og Jammerbugten ser meget udsat ud,« siger hun.

Vindstød af stormstyrke betyder, at vinden kommer op på 24,5 m/s svarende til godt og vel 88 km/t.

»Det vil kunne influere på trafikken,« siger Marielle Fournier med henvisning til, at den kraftige vind for eksempel kan få indflydelse på biltrafikken over Storebælt i løbet af mandagen.

»Vi har ikke sendt et varsel ud. Det gør vi kun, hvis middelvinden når op på stormende kuling, og det når vi ikke op på. I hvert fald kun i den yderste klitrække i Thy, ellers når middelvinden kun stedvis op på hård kuling,« siger Marielle Fournier.

Vindstød af stormstyrke kan mandag ramme det meste af landet. Vinden bliver kraftigst ved vestvendte kyster. Foto: Henning Bagger Vis mere Vindstød af stormstyrke kan mandag ramme det meste af landet. Vinden bliver kraftigst ved vestvendte kyster. Foto: Henning Bagger

Mandag eftermiddag er der risiko for, at også Sjælland og Fyn kan blive ramt af vindstød af stormstyrke.

Det blæsende vejr stammer fra et lavtryk, der søndag ligger øst for Island.

Vinden ser ifølge Marielle Fournier ud til at aftage natten til tirsdag.