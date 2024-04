Det lune og længe ventede forårsvejr er endelig over os. Det fik danskerne smag for lørdag, hvor temperaturerne nogle steder nåede op på knap 20 grader.

Og det ser ud til, at det lune og milde forårsvejr fortsætter den kommende uge.

Søndag vil dog starte ud med en lidt anden historie. Men frygt ej, forsikrer vagthavende meteorolog hos DMI Erik Hansen.

»Der vil først komme en koldfront, der vil give lidt spredt regn i den østlige del af landet. Men inden man bliver for deprimeret, det klarer op i løbet af dagen med nogen eller en del sol og temperaturer op til 16 grader,« siger han.

»Det vil ikke blive lige så varmt som lørdag, men det vil stadig være meget mildere, end vi har været vant til.«

Og meget tyder på, at vi godt kan begynde at pakke vinterovertøjet væk, ligesom de store nedbørsmængder, vi har oplevet den seneste tid, ser ud til at være overstået.

»Det ser ud til, at vi er landet et sted nu, hvor vi får tocifrede temperaturer. Mandag og tirsdag ser rigtig pæne ud, hvor der særligt tirsdag vil kunne nå op mod 20 grader.«

Han understreger også, at klimanormalen for de højeste dagtemperaturer i april lyder på 11,2 grader.

»Så der kommer vi jo til at ligge et stykke over normalen.«

Fra onsdag får temperaturen dog et lille dyk ned, ligesom flere fronter med regn vil passere landet.

»Her kommer vi nok ikke meget over 12 grader, og det vil også være lidt mere blæsende, men så arbejder temperaturen sig op igen,« fastslår den vagthavende meteorolog.