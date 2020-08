Sangerindens manager bekræfter nyheden over for Ekstra Bladet.

Sommeren begyndte med et brag for popsangerinden Medina.

I juni blev Kun for mig-stjernen gift med kæresten Malo Chapsal, og snart udvider parret familien med en lille baby.

Den lille ny ventes at komme til verden i februar. Det bekræfter Medinas manager, Thomas Børresen, over for Ekstra Bladet.

- Håber, Medina og Malo får fred og ro til at nyde det, tilføjer manageren desuden i en sms til avisen.

Det har længe været et ønske for sangerinden at blive mor.

Det fortalte hun i et interview med magasinet Fit Living i begyndelsen af året.

- Vi er begge mega familiemennesker, og samtidig med at vi ikke kunne være mere forskellige, vil vi alligevel fuldstændig samme vej. Det er bare perfekt, lød det fra Medina i interviewet.

- Han giver mig tryghed og ro og fred til at være mig og gøre mine mærkelige cirkus-agtige ting. Han bakker mig op og siger mig imod. Og så er han ikke "in it for the fame". Det har jeg prøvet med nogle andre, men det behov har han ikke, tilføjede hun til Fit Living.

Den 37-årige dansk-chilenske popstjerne blev forlovet med sin ti år yngre kæreste sidste forår.

Det annoncerede parret på Instagram og delte en kyssevideo, hvor man kunne spotte sangerindens glimtende forlovelsesring.

Faktisk mødte parret hinanden ved et bryllup, hvor de begge var med som gæster.

Det afslørede Medina efterfølgende i en spørgerunde på Instagram ifølge Ekstra Bladet.

/ritzau/