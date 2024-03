Et voldsomt missilangreb ramte tirsdag aften den ukrainske by Kryvyj Rih, der er kendt for at være Volodymyr Zelenskyjs hjemby.

Angrebet ramte et højhus med en række civile lejligheder. Det er blandt de dødeligste angreb på civile i flere måneder.

De opdaterede tabstal efter angrebet lyder, at fem personer har mistet livet, mens 43 er såret. Blandt dem er 12 børn.

Natten igennem har ukrainske redningsfolk arbejdet intensivt på at redde overlevende ud af murbrokkerne i bygningen, hvor hele etager kollapsede og vinduer blev blæst ud i forbindelse med angrebet.

En person bæres ud af den ramte bygning i Kryvyj Rih. Foto: State Emergency Service Of Ukraine/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere En person bæres ud af den ramte bygning i Kryvyj Rih. Foto: State Emergency Service Of Ukraine/Reuters/Ritzau Scanpix

Det var en rasende Volodymyr Zelenskyj, der onsdag morgen kunne give en status i den daglige opdatering, som den ukrainske præsident udsender hver morgen.

»Redningsarbejdet efter det russiske missilangreb på Kryvyj Rih er stadig i gang. En del af et nietagers lejlighedskompleks blev ødelagt, ligesom loftet mellem de forskellige etager. Der var en brand. Mange folk blev såret – over 30. Der er alvorligt sårede. Alle får den nødvendige assistance. Desværre var der også folk, der omkom,« lød det blandt andet fra Zelenskyj.

I en opdatering fra det ukrainske medie Kyiv Independent onsdag morgen kunne man læse nærmere om de mange, der blev såret under angrebet.

20 personer var fortsat på hospitalet. Af dem er to børn og fire voksne i sådan en forfatning, at deres situation beskrives som 'alvorlig'.

Redningspersonale på arbejde i boligblokken i Kryvyj Rih, der tirsdag blev ramt af et russisk missilangreb. Foto: State Emergency Service Of Ukraine/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Redningspersonale på arbejde i boligblokken i Kryvyj Rih, der tirsdag blev ramt af et russisk missilangreb. Foto: State Emergency Service Of Ukraine/Reuters/Ritzau Scanpix

Foruden lejlighedskomplekset blev to børnehaver og to skoler også ramt i missilangrebet, som ifølge Kyiv Independent bestod af mindst tre missiler.

Volodymyr Zelenskyj lovede i sin morgenpost hævn over Rusland.

»Vi vil påføre Rusland tab som svar – og fuldt retfærdigt. I Kreml skal de vænne sig til, at terror ikke går ustraffet hen. Intet kan kurere disse syge mænd fra deres ondskab, men de vil føle tabene,« lød det fra den ukrainske præsident.