Udenrigsministeriets Borgerservice bekræfter nu over for B.T., at en turist fra Danmark er blevet skudt i New York.

Det sker, efter New York Post søndag kunne beskrive, hvordan en 31-årig argentinsk mand med bopæl i Danmark var blevet udsat for et blodigt røveri midt på Manhatten.

Manden havde ifølge mediet været på vej hjem fra en fest, da han omkring klokken 3.30 blev stoppet af en bevæbnet mand, der ville have fat i hans ejendele.

Ifølge mediet nægtede den danske turist at udlevere sin telefon og valgte i stedet at gå videre.

Som respons skød gerningsmanden ham angiveligt i ryggen.

Straks efter blev turisten hastet til hospitalet, hvor hans tilstand blev vurderet til at være stabil.

Allerede søndag indledte Udenrigsministeriets Borgerservice en undersøgelse af sagen, men det er altså først mandag, at man endeligt kan bekræfte, at skudofferet har dansk relation.

»Udenrigsministeriets Borgerservice kan bekræfte, at en udenlandsk statsborger med bopæl i Danmark er blevet såret af skud i New York.«

»Udenrigsministeriet har tavshedspligt i personsager og kan ikke bidrage med yderligere oplysninger,« lyder det i et mailsvar til B.T.