Tyskland er siden januar blevet kritiseret for at være for afhængige af Rusland.

Det skriver TV 2 på baggrund af en række artikler i udenlandske medier samt interview med to danske eksperter.

Ifølge lektor ved Aarhus Universitet og forsker i tysk udenrigs- og sikkerhedspolitik Rasmus Brun Pedersen er Tysklands afhængighed af Rusland et problem.

»Det er en varm kartoffel i Tyskland, og det er noget af et dilemma, de tyske politikere er kommet i. Tyskland har ikke været vant til at være en udenrigspolitisk aktør, der tager stilling på den her måde i konflikter. Der har været en meget lang tradition i tysk politik for en venlig og imødekommende linje over for Rusland,« siger han til TV 2.

Tyskland er meget afhængig af russisk energi, og de har mødt kritik for at være for længe om at sætte foden ned overfor Rusland og lukke for rørledningen Nord Stream 2.

Og Ukraines præsident Zelensky har åbent kritiseret, at mange tyske virksomheder fortsat opererer i Rusland.

I en tale til det tyske folketing drog han en historisk reference, da han beskrev, hvordan en ny mur, der deler Europa i frihed og undertrykkelse, er under opbygning.

Han pointerede, at den nu lukkede rørledning Nord Stream 2 mellem Tyskland og Rusland var cement til den nye mur.

»Dear Mr. Scholz (Tysklands forbundskansler, red.), tear down this wall,« sagde Zelensky med reference til den amerikanske præsident Ronald Reagans historiske tale til Sovjetunionen i 1987 om Berlinmuren.

Zelensky mindede i samme tale tyskerne om det ansvar de har for at gøre det godt igen efter nazisternes forbrydelser i Ukraine under 2. verdenskrig.