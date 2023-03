Lyt til artiklen

Stemningen er tung og intens foran retten i New York.

Horder af journalister og kameramænd har indtaget fortorvet foran 100 Centre Court på Manhattan. Det er her, Donald Trump siger, at han vil blive arresteret tirsdag. Ingen har bekræftet eks-præsidentens påstand, men han mener at vide, at han vil blive tiltalt i sagen om porno-stjernen Stormy Daniels.

Trump mener, at tiltalen er politisk motiveret. En smudskampagne anført af distriksanklager, Alvin Bragg, for at få skovlen under den kontroversielle eks-præsident.

Myndighederne i New York forbereder sig derfor på demonstrationer foran retten, og Trump har da også bedt sine MAGA-fans om at demonstrerere for at 'tage deres land tilbage'. Indtil videre er kun få mødt op foran retten for at støtte den tidligere præsident.

Begge sider er repræsenteret foran retten i New York. Foto: MICHAEL M. SANTIAGO Vis mere Begge sider er repræsenteret foran retten i New York. Foto: MICHAEL M. SANTIAGO

Newyorkere er på ingen måder Trump-fans. Derfor gik en mand da også amok på Trump-tilhængeren Phillipe, kort efter B.T. havde interviewet ham.

»Jeg ved, du er træt af at holde det skilt. Men du skal på sindssygehospital. Og det kan jeg fucking hjælpe dig med. Du har brug for hjælp,« råbte han.

B.T. interviewede Phillipe, der ikke ville afsløre sit efternavn, kort inden de voldsomme optrin. Phillippe mener, at distriktsanklager Alvin Bragg er drevet af politisk motivation.

»Denne afdeling har en tendens til at løslade kriminelle, der er involveret i optøjer som BLM (Black Lives Matter, red.) og Antifa (venstreorienteret organisation, red,),« sagde han og tilføjede:

Trump-supporteren, Philippe mener, at en potentiel tiltale mod Trump er politisk motiveret. Vis mere Trump-supporteren, Philippe mener, at en potentiel tiltale mod Trump er politisk motiveret.

»Deres prioriteter er forkerte, når de går efter en mand som Donald Trump. Dette er politisk. Der er ikke noget i sagen.«

Tror du, han er uskyldig?

»Tror jeg, han er uskyldig. Gosh. Tror jeg, han er uskyldig. Fra hvad jeg har hørt, er det underligt, at de sigter ham,« siger Phillipe.

Er du Trump-supporter?

»På en måde. Jeg støtter ham klart i dette. Fordi de går efter en præsident,« forklarer han.

De mest hardcore Trump-støtter tror stadig, at Trump vandt valget i 2020. Foto: MIKE SEGAR Vis mere De mest hardcore Trump-støtter tror stadig, at Trump vandt valget i 2020. Foto: MIKE SEGAR

Phillipe siger også, at folk, der arbejder i retten i New York er blevet bedt om at arbejde hjemme tirsdag, hvor Trump angiveligt bliver arresteret. B.T. har ikke fået verificeret disse oplysninger.

Toprepublikaneren Kevin McCarthy har været ude og støtte Trump offentligt. McCarhy kalder en tiltale mod Donald Trump for et 'vanvittigt misbrug af magt'.

Anderledes var tonerne fra Trumps rival, Floridas guvernør, Ron DeSantis.

»Vi er ikke involveret i dette. Jeg har ingen interesse i at blive involveret i dette cirkus. Vi har rigtige problemer at tage hånd om i Florida,« lød det fra DeSantis mandag.

Tirsdag er dagen, hvor myndighederne i New York er forberedt på det værste scenarie. Frygten er en gentagelse af den 6. januar 2021, hvor voldelige demonstranter angreb Kongressen i Washington, D.C.

B.T. dækker begivenhederne i New York de kommende dage.