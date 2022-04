I kølvandet på Ruslands annektering af Krim-halvøen introducerede EU et forbud mod at sælge våben til Rusland.

Men det viser sig nu, at flere EU-nationer har omgået dette forbud via et smuthul i loven og har alligevel solgt våben til Rusland. Det skriver The Telegraph.

Der er ikke blot tale om en lille portion våben, for en rapport viser, at Frankrig og Tyskland har solgt våben til Rusland for en værdi af 230 millioner pund siden annekteringen af Krim. Dette svarer til omtrent to milliarder kroner.

Og for de to milliarder har russerne langt fra fået vattede våben. For listen af solgte våben inkluderer bomber, raketter, missiler og rifler. Disse våben kan altså sandsynligvis blive brugt i krigen i Ukraine i øjeblikket.

Tysklands forklaring på salgene har ellers været, at våbnene udelukkende er solgt til Rusland med aftalen, om at våbnene ikke skal bruges af det russiske militær.

En talsmand fra det tyske økonomiministerium fortæller, at hvis der var indikationer om nogen form for militær benyttelse af våbnene, var eksportlicenserne ikke givet til virksomhederne, som har solgt våbnene.

Franske virksomheder har, udover slagkraftige våben, også solgt infrarøde kameraer til mere end 1000 russiske tanks og navigationssytemmer til helikoptere og kampfly.

Ifølge mediet har EU-nationer inden for det sidste år, hvor Rusland har planlagt invasionen, solgt militært grej til Rusland for 33 millioner pund, svarende til 292 millioner kroner. Disse beslutninger har rystet den britiske admiral Lord West.

»At bruge smuthuller for at omgå EUs våbenforbud, efter Ruslands annektering af Krim, er en forbrydelse, og så er det imponerende dumt,« siger han til mediet.

Italien, Storbritannien, Østrig, Bulgarien og Tjekkiet har ligeledes solgt våben til Rusland siden annekteringen af Krim, viser rapporten.

Smuthullet i loven, som landene har brugt til at sælge våbnene, blev lukket den 8. april.