En jihadistisk hær, der kæmper i Cabo Delgado i Mozambique, for at danne kalifat om en olierig provins, fortsætter angreb mod mindreårige.

Denne gang er det gået ud over en lokal gruppe, der med deres spyd og pinde, blev angrebet af jihadistiske krigere med automatiske våben. Det skriver VG.

Fire fra den lokale gruppe blev fanget, herunder to voksne og to drenge på 15 år – og senere hen halshugget.

Siden september 2020 er konflikten i Cabo Delgado intensiveret, hvor der er tale om øgede krænkelser af civile – herunder seksuel vold, halshugning og bortførelse.

Siden september 2020 er konflikten i Cabo Delgado i Mozambique intensiveret, hvor der er tale om øgede krænkelser af civile. Foto: JOHN WESSELS Vis mere Siden september 2020 er konflikten i Cabo Delgado i Mozambique intensiveret, hvor der er tale om øgede krænkelser af civile. Foto: JOHN WESSELS

»Vi rystes og føler afsky efter at have været advaret om dette grusomme oprør. Dette var to teenagere med livet foran sig, der ledte efter det mest basale menneskelige behov, mad. Vores hjerter slår for deres familier,« skriver Save the Children's landsdirektør for Mozambique, Chance Brigg, i en erklæring sendt til VG.

Mindst 364.000 børn er blevet tvunget til at flygte fra kampene og har boet i lejre uden adgang til sundhedspleje og rent vand, ifølge Save the Children. De er derfor særligt sårbare over for sygdomme som malaria.

Også Red Barnet slog for nylig alarm om, at 51 børn var blevet kidnappet i Mozambique. Det er, ifølge dem, især piger, der bliver bortført, og der er frygt for, at de vil blive seksuelt misbrugt.

Den jihadistiske hær i Mozambique er tilknyttet al-Shabaab-gruppen i Somalia, og bruger metoder, der minder om Boko Haram i Nigeria. Hæren er knyttet til den såkaldte Islamiske Stat (IS) – den terroristhær, der blev besejret i Syrien og Irak, men som nu rykker frem i Afrika syd for Sahara.

Mozambique er blandt de lande, hvor antallet af terrorangreb stiger mere end andre steder. Sidste år endte landet på 15. pladsen ud af 135 lande på indekset, som er baseret på tal fra 2019.