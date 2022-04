En russisk mor har fået besked på, at hendes teenagesøn, der var værnepligtig ombord på 'Moskva', er død.

En anden har ledt desperat og forgæves efter sin søn.

Den enorme russiske missilkrydser 'Moskva' gik ned i Sortehavet lørdag, og Ukraine hævder, at det skyldtes et succesfuldt missilangreb sent fredag.

Den officielle russiske forklaring lyder modsat, at 'Moskva' blev ramt af en eksplosion og derefter sank under stormvejr, da man forsøgte at slæbe skibet til havn.

Russerne har også hævdet, at hele skibets besætning på godt 500 personer blev evakueret, inden skibet gik ned.

Noget kunne dog tyde på, at det ikke er hele sandheden.

I hvert fald har Yulia Tsyvova mandag morgen fået besked fra det russiske forsvarsministerium om, at hendes søn, 19-årige Andrei Tsyvov, som gjorde tjeneste ombord på det nu forliste krigsskib, er død. Det rapporterer the Guardian.

»Han var kun 19, han var værnepligtig. De fortalte mig ikke andet, ingen information om, hvornår begravelsen ville finde sted,« græder Yulia Tsyvova over telefonen til den engelske avis.

»Jeg er sikker på, at han ikke er den eneste, der døde,« tilføjer hun over for the Guardian.

Foto: Maxar / Ritzau Scanpix

Flere andre forældre til besætningsmedlemmer på 'Moskva' fortæller til the Guardian, at deres sønner var værnepligtige og ikke professionelle soldater på kontrakt.

Dmitry og Irina Shkrebets leder fortsat efter deres søn Yegor, som tjente som værnepligtig som kok ombord på 'Moskva'.

Irina Shkrebets forklarer over for det uafhængige russiske medie 'the Insider', at hun så omkring 200 sårede søfolk under et besøg på et militærhospital på Krim-halvøen i et forsøg på at lokalisere sin søn.

»Vi så på alle de brændte børn. Jeg kan ikke fortælle dig, hvor hårdt det var, men jeg kunne ikke finde mit,« siger Irina Shkrebets til mediet.

Besætningsmedlemmer fra 'Moskva' møder admiral Nikolai Yevmenov i Sevastopol. Fra video frigivet 16. april af det russiske forsvarsministerium. Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

Den danske militæranalytiker Jens Wenzel Kristoffersen har for B.T. set nærmere på det foto, som florerer på sociale medier, som angiveligt skal vise 'Moskva' i brand efter et missilangreb.

»Der er meget, der taler for, at det er 'Moskva', men jeg kan ikke lægge hovedet på blokken og sige det med fuldstændig sikkerhed.«

Han finder det plausibelt, at der er tale om et angreb med Neptun-missiler, som er lavtflyvende og varmesøgende.

Ruslands præsident Vladimir Putin afviste i begyndelsen af krigen i Ukraine, som begyndte 24. februar, at man benyttede værnepligtige.

Det måtte det russiske forsvarsministerium 9. marts imidlertid ifølge Reuters erkende var tilfældet alligevel.